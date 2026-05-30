Україна та Канада запускають спільне виробництво українських дронів

Україна та Канада домовилися про запуск спільного виробництва українських безпілотників на території Канади. Вироблені дрони планують передавати Силам оборони України для виконання розвідувальних завдань та підтримки військових операцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Відповідну домовленість підписали представники Міністерства оборони України та Міністерства оборони Канади.

У межах проєкту буде створено спільне підприємство Airlogix-Sentinel за участю української компанії Airlogix та канадського виробника безпілотних систем Sentinel Research and Development. Ініціативу реалізовуватимуть за підтримки урядів обох держав.

Очікується, що нове виробництво дозволить прискорити постачання українським військовим сучасних розвідувальних безпілотних комплексів та обладнання для планування операцій.

У Міністерстві оборони зазначають, що співпраця буде вигідною для обох країн. Для Канади проєкт відкриває можливості для розвитку власних виробничих потужностей у сфері критичних технологій та доступу до практичного досвіду сучасної війни.

Україна та Канада планують і надалі розвивати спільні оборонні проєкти в межах стратегічного партнерства та співпраці у сфері оборонної промисловості.

У Міноборони України подякували канадській стороні за послідовну підтримку та готовність інвестувати у спільні рішення для посилення обороноздатності України.

