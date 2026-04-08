ГЕС, іпотека, розробка родовищ: Україна та Канада планують спільні проєкти

Олексій Соболев, Наталка Цмоць, представники України і Канади
Україна та Канада планують розвивати спільні проєкти / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Україна та Канада посилюють співпрацю в енергетиці, житловому будівництві та видобутку ресурсів. Міністр Олексій Соболев провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Учасники обговорили участь канадського бізнесу в інфраструктурних та енергетичних проєктах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Енергетика та водопостачання

Сторони визначили перелік об'єктів для можливої реалізації за участю канадських інвесторів:

  • розширення Дністровської гідроелектростанції; 
  • будівництво Канівської гідроакумулюючої споруди; 
  • впровадження систем розумного зрошення на півдні України; 
  • реалізація проєктів із виробництва зеленого водню.

Олексій Соболев зазначив: "Для підтримки стійкості країни Уряд залучає інвестиції у проєкти з енергетичної безпеки, критичної інфраструктури, оборонної галузі та на інші ключові напрями. Спільно з канадськими партнерами ми працюємо над залученням канадського бізнесу та просуванням інвестиційних можливостей в Україні".

Житловий сектор, іпотека, копалини

У межах зустрічі розглядалося створення Інвестиційного фонду житлового фінансування (HFIF) із залученням канадського капіталу. Також планується масштабування державної програми іпотечного кредитування "єОселя". Для цього уряд розглядає можливість залучення міжнародних фінансових установ.

Крім того, Україна та Канада планують співпрацю у сфері геологічних наук. Пріоритетним напрямом визначено дослідження родовищ титану-апатиту. Робота відбуватиметься згідно з чинною Угодою про співробітництво між країнами.

Нагадаємо, програма розвитку ООН (ПРООН) масштабує в Україні глобальні рішення для захисту систем водопостачання та водовідведення в умовах війни. Пріоритетом є модернізація критичної інфраструктури, встановлення резервних систем живлення та перехід на відновлювані джерела енергії.

Автор:
Тетяна Ковальчук