Енергонезалежність водоканалів: ПРООН впроваджує в Україні досвід 130 країн світу

Програма розвитку ООН (ПРООН) масштабує в Україні глобальні рішення для захисту систем водопостачання та водовідведення в умовах війни. Пріоритетом є модернізація критичної інфраструктури, встановлення резервних систем живлення та перехід на відновлювані джерела енергії.

Як повідомляє Delo.ua, про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявила директорка Регіонального бюро ПРООН Івана Живкович.

Ключовим напрямком роботи ПРООН є захист очисних споруд та насосних станцій від відключень електроенергії через виявлення вразливих місць у мережах та впровадження рішень, що не потребують миттєвих бюджетних інвестицій.

Основні напрямки підтримки:

Автономність громад: на Сумщині впроваджено сонячні системи для водоканалів, що забезпечило стабільний доступ до питної води для 72 тисячі людей навіть під час блекаутів.

Енергосервісні контракти: модернізація комунальних підприємств відбувається за рахунок майбутньої економії енергоресурсів, що дозволяє оновлювати обладнання без початкового капіталу.

Резервне живлення: розгортання автономних систем середньої та великої потужності для безперебійної роботи розподільчих мереж.

Координація та державний захист

Робота міжнародних партнерів тісно координується з українською владою. Раніше Президент Володимир Зеленський наголосив, що держава працює над посиленням фізичного захисту залізниці та водної інфраструктури: мостів, дамб, ГЕС та стратегічних насосних станцій.

«Ми застосовуємо досвід, здобутий у понад 130 країнах світу, щоб українські громади ніколи не стикалися з гуманітарними наслідками колапсу систем водопостачання», — підкреслила Івана Живкович.

Нагадаємо, уряд також посилює енергонезалежність громад через розвиток малої генерації. Вісім регіонів отримають 726,8 млн грн на підключення 75 когенераційних установок. Загальна електрична потужність цього обладнання становить майже 100 МВт, а теплова — 107 МВт, що є частиною реалізації державних Планів стійкості.