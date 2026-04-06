Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,69

50,42

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Енергонезалежність водоканалів: ПРООН впроваджує в Україні досвід 130 країн світу

Захист систем водопостачання: у ПРООН розповіли про роботу в Україні
Захист систем водопостачання: у ПРООН розповіли про роботу в Україні. Фото: пресслужба ПРООН

Програма розвитку ООН (ПРООН) масштабує в Україні глобальні рішення для захисту систем водопостачання та водовідведення в умовах війни. Пріоритетом є модернізація критичної інфраструктури, встановлення резервних систем живлення та перехід на відновлювані джерела енергії.

Як повідомляє Delo.ua, про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявила директорка Регіонального бюро ПРООН Івана Живкович.

Ключовим напрямком роботи ПРООН є захист очисних споруд та насосних станцій від відключень електроенергії через виявлення вразливих місць у мережах та впровадження рішень, що не потребують миттєвих бюджетних інвестицій.

Основні напрямки підтримки:

  • Автономність громад: на Сумщині впроваджено сонячні системи для водоканалів, що забезпечило стабільний доступ до питної води для 72 тисячі людей навіть під час блекаутів.
  • Енергосервісні контракти: модернізація комунальних підприємств відбувається за рахунок майбутньої економії енергоресурсів, що дозволяє оновлювати обладнання без початкового капіталу.
  • Резервне живлення: розгортання автономних систем середньої та великої потужності для безперебійної роботи розподільчих мереж.

Координація та державний захист

Робота міжнародних партнерів тісно координується з українською владою. Раніше Президент Володимир Зеленський наголосив, що держава працює над посиленням фізичного захисту залізниці та водної інфраструктури: мостів, дамб, ГЕС та стратегічних насосних станцій.

«Ми застосовуємо досвід, здобутий у понад 130 країнах світу, щоб українські громади ніколи не стикалися з гуманітарними наслідками колапсу систем водопостачання», — підкреслила Івана Живкович.

Нагадаємо, уряд також посилює енергонезалежність громад через розвиток малої генерації. Вісім регіонів отримають 726,8 млн грн на підключення 75 когенераційних установок. Загальна електрична потужність цього обладнання становить майже 100 МВт, а теплова — 107 МВт, що є частиною реалізації державних Планів стійкості.

Автор:
Максим Кольц