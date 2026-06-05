Заміна "Артемсолі": в Одеській області запрацював новий солезавод

В Одеській області розпочав повноцінну роботу Чорноморський солезавод. Підприємство планує зайняти значну частку внутрішнього ринку харчової солі.

Як пише Delo.ua, про це розповів голова правління Чорноморського солезаводу Віталій Руденко виданню "РБК-Україна".

"З середини травня ми почали випускати продукцію на основній лінії: сіль харчову різних фракцій, а також у різному фасуванні — мішках по 25 кг, біг-бегах, також продукція може йти насипом. Можна сказати, що всі потужності підприємства наразі вже запущені. Виробництво виходить у цикл постійної роботи", — розповів він.

Чорноморський солезавод є першим в Україні підприємством, яке використовує технологію отримання солі шляхом випаровування солоної рідини із застосуванням сучасних технологічних рішень.

Фахівці з "Артемсолі"

До розробки залучені турецькі фахівці компанії Salt Plus. Технологічні процеси адаптують українські інженери з досвідом роботи в "Артемсолі", включно з колишнім головним інженером держпідприємства.

Частина команди проєкту сформована з працівників евакуйованого персоналу з Соледару.

За словами керівництва, залучення профільного досвіду дозволило значно пришвидшити впровадження технологій.

Потужності заводу

Поточна виробнича потужність Чорноморського солезаводу становить близько 15 тис. тонн солі на місяць, що дозволяє забезпечити до 50% внутрішнього попиту України в цьому сегменті.

У перспективі компанія планує видобувати сіль з Куяльницького лиману на Одещині. За підрахунками керівництва заводу, це дозволить отримувати 200 тисяч тонн солі на рік та покриє потребу країни у харчовій солі.

Будівництво заводу стартувало у 2024 році. Початковий запуск планувався на січень 2026 року, проте терміни змістилися через аномальні морози, перебої з електропостачанням та завантаженість турецьких підрядників запуск довелось відтермінувати.

Виробництво солі в Україні

В Україні діяли кілька солевидобувних підприємств, проте нині ситуація критична: найбільший виробник "Артемсіль" у Соледарі зупинив роботу через бойові дії, Солотвинські шахти на Закарпатті не функціонують, а Дрогобицький солезавод працює у невеликих обсягах і зберігає радше історичну функцію.

Єдиним підприємством, яке після 2022 року намагалося розгорнути видобуток, залишався "Катіон Інвест" на Тереблянському родовищі.

В 2022 році компанія приступила до будівництва соляної шахти, і вже в серпні 2023 році про початок "розробки родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", заявляв особисто президент України Володимир Зеленський.

В 2024 році в "Катіон Інвест" планували виробити близько 60 тис. тонн технічної солі, а в 2026-му – почати виробляти харчову сіль. Але в березні 2024 року будівництво шахти і видобування солі зупинилося на тлі корпоративного конфлікту між акціонерами компанії.