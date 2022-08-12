"Покриє 100% потреб українців": у Закарпатській області розпочинають видобуток солі

На території Буштинської громади Закарпатській області розпочалися роботи з налагоджування добування солі із місцевого родовища. Планується вийти на показник в 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.

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Про це 12 серпня в Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Процес розпочався в межах інвестиційної угоди з ТОВ "Катіон інвест". Після попередніх геологічних досліджень виявили соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів.

"Зараз вже розпочали інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння", — розповів Микита.

Перші партії солі високої якості Закарпаття отримає через шість місяців. Спочтаку будуть добувати технічну сіль, яку використовують для посипання доріг взимку. Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.

Через бойові дії в Донецькій області зупинилося держпідприємство "Артемсіль", яке забезпечувало 100% потреби країни. Тепер Закарпаття готується прийняти "естафету" з виробництва солі. Микита впевнений, що регіон зможе забезпечити потреби українців в солі на 100%.

Нагадаємо, що найбільше в Європі підприємство із солевидобутку - ДП "Артемсоль" - у зв'язку з бойовими діями зупинило роботу ще у квітні, запас готової продукції із заводу також було вивезено.

Після цього українські рітейли почали шукати альтернативних постачальників. Зокрема, українська мережа гіпермаркетів "Ашан" ще в березні почала імпортувати сіль із сусідніх Польщі, Угорщини та Румунії. Мережа "Сільпо" також почала домовлятися про постачання солі в Україну з-за кордону.