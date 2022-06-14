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У "Сільпо" змогли купити сіль у підприємства "Артемсіль"
На полицях супермаркетів "Сільпо" знову з'явиться сіль виробництва "Артемсіль". Мережа закупила у підприємства 300 тонн йодованої кам'яної солі, продукцію вже доставляють до супермаркетів.
Про це повідомила пресслужба "Сільпо".
Уточнюємо, що зараз сіль залізницею доставили до складів мережі, а найближчими днями вона вже буде на полицях супермаркетів.
"Сіль від найбільшого українського виробника почала зникати з полиць ще у квітні через активні бойові дії біля рудників у Донецькій області. Проте "Сільпо" вдалося знайти запаси підприємства, щоб запропонувати гостям у супермаркетах", - додали в компанії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Проте мережа продовжує закуповувати сіль за кордоном. Зокрема, у червні "Сільпо" планує імпортувати 200 тонн солі від виробників із Польщі, Румунії, Болгарії та Туреччини.
Нагадаємо, після потрапляння держпідприємства "Артемсіль" (Соледар, Донецька область) до зони бойових дій, в Україні виник дефіцит солі. З цієї причини мережа супермаркетів "Сільпо" почала домовлятися про постачання солі в Україну з-за кордону.