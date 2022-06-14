В "Сільпо" смогли закупить соль у предприятия "Артемсоль"

На полках супермаркетов "Сільпо" снова появится соль производства "Артемсоль". Сеть закупила у предприятия 300 тонн каменной йодированной соли, продукцию уже доставляют в супермаркеты.

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Об этом сообщила пресс-служба "Сільпо".

Уточняем, что в настоящее время соль по железной дороге доставили в склады сети, а в ближайшие дни она уже будет на полках супермаркетов.

"Соль от крупнейшего украинского производителя начала исчезать с полок еще в апреле из-за активных боевых действий возле рудников в Донецкой области. Однако "Сільпо" удалось найти запасы предприятия, чтобы предложить Гостям в супермаркетах", — добавили в компании.

Однако сеть продолжает закупать соль за рубежом. В частности, в июне "Сільпо" планирует импортировать 200 тонн соли от производителей из Польши, Румынии, Болгарии и Турции.

Напомним, после попаданием госпредприятия "Артемсоль" (Соледар, Донецкая область) в зону боевых действий, в Украине возник дефицит соли. По этой причине сеть супермаркетов "Сільпо" начала договариваться о поставках соли в Украину из-за рубежа.