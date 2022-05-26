"Ашан" наладил импорт соли из стран ЕС: дефицитный продукт сметают с полок

Украинская сеть гипермаркетов "Ашан" еще в марте начала импортировать соль из соседних Польши, Венгрии и Румынии для покрытия возможного дефицита этого продукта в связи с попаданием госпредприятия "Артемсоль" (Соледар, Донецкая область) в зону боевых действий.

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Как передает "Интерфакс-Украина", в пресс-службе "Ашан Украина" заверяют, что в апреле импорт соли был налажен, и украинцы теперь могут не переживать за летний сезон консервации овощей.

"На полках "Ашана" присутствует соль европейского производства, которая стоит в районе 25-30 грн. Мы планируем продавать соль категорий: экстра, йодированную и нашли даже каменную. Главная причина дефицита соли – чрезмерный спрос. Работники гипермаркетов "Ашан" буквально не успевают ее выставлять, а за день иногда продается запас двух-трех недель", - говорят в компании.

По данным ритейлера, в течение недели компания получит 150 тонн импортной соли, в том числе 50 тонн уже в ближайшие дни. При этом в "Ашане" подчеркивают, что как только все украинские производители соли возобновят работу, он снова будет отдавать приоритет именно им.

"Главная цель "Ашана" в Украине - продолжать закупать продукцию у локальных производителей. Но поскольку на данный момент не все предприятия работают, соответственно, не все потребности населения покрыты, компания готова покрывать товары критического потребления, привлекая "Ашан Польша", "Ашан Венгрия" и "Ашан Румыния", - указывают в пресс-службе.

Отметим, что на сегодня сеть "Ашан" располагает 13 гипермаркетами и супермаркетами в Киеве, тремя во Львове, двумя в Днепре, а также по одному в Запорожье, Кривом Роге, Житомире и Черновцах. Харьковский и одесский "Ашаны" не работают. В частности, последний располагался в ТРЦ "Ривьера", разрушенном в результате российского ракетного удара 9 мая.

Напомним, что крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче - ГП "Артемсоль" - в апреле боевых действий остановило работу еще в апреле, запас готовой продукции с завода также был вывезен.

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