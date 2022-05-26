В "Сільпо" договорились об импорте соли и рассказали, когда и сколько привезут в Украину

Сеть супермаркетов "Сільпо" договорилась о поставках 200 тонн соли в Украину в июне.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Нам, как и всем украинцам, болит, что наш надежный партнер — предприятие «Артемсоль" — в апреле приостановило работу из-за боевых действий в Донецкой области. А скоро консервация, да и какой борщ без соли? Поэтому чтобы обеспечить всех украинцев, пока на нашей земле идут бои с российскими оккупантами, мы договорились о поставках каменной йодированной соли с производителями в Украине и за рубежом. В апреле мы начали сотрудничать с одним из старейших предприятий в Европе – Дрогобычской солеварней во Львовской области», — отметили в Компании.

Благодаря поставкам из Дрогобыча нам удается обеспечить солью супермаркеты на западе страны. В Украине больше альтернатив для замены каменной не йодированной соли из Соледара нет. Также компания нашла новых поставщиков в Польше, Румынии и Турции. Первые партии Куявской соли из Польши начали получать несколько недель назад, и наши гости могли найти ее на полках. Соль из Румынии и Турции ожидаем в Украине в начале и середине июня.

"В общей сложности, мы заказали 200 тонн соли, чтобы полностью обеспечить сеть. И планируем ежемесячно поставлять такие объемы в Украину. К тому же "Сильпо" продолжает поставлять соль торговой марки Sosalt от своих партнеров из Италии. Напомним, что Центр общественного здоровья Минздрава Украины рекомендует потреблять не более 5 г соли в сутки, то есть максимум 160 г соли в месяц", — добавили в «Сільпо".

Напомним, Украина не сможет заменить морские поставки зерна наземными. Дальнейшая морская блокада России черноморских портов Украины приведет к глобальному росту цен на продовольствие.