У "Сільпо" домовилися про імпорт солі та розповіли, коли та скільки привезуть в Україну

Мережа супермаркетів "Сільпо" домовилася про постачання 200 тонн солі до України у червні.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Нам, як і всім українцям, болить, що наш надійний партнер – підприємство "Артемсоль" – у квітні призупинило роботу через бойові дії в Донецькій області. А скоро консервація та й який борщ без солі? Тому щоб забезпечити всіх українців, поки на нашій землі точаться бої з російськими окупантами, ми домовилися про постачання кам'яної йодованої солі з виробниками в Україні та за кордоном. У квітні ми почали співпрацювати з одним із найстаріших підприємств у Європі – Дрогобицькою солеварнею у Львівській області", — зазначили у Компанії.

Завдяки поставкам із Дрогобича нам вдається забезпечити сіллю супермаркети на заході країни. В Україні більше альтернатив для заміни кам'яної не йодованої солі із Соледару немає. Також компанія знайшла нових постачальників у Польщі, Румунії та Туреччині. Перші партії Куявської солі з Польщі почали отримувати кілька тижнів тому і наші гості могли знайти її на полицях. Сіль із Румунії та Туреччини очікуємо в Україні на початку та середині червня.

"Загалом ми замовили 200 тонн солі, щоб повністю забезпечити мережу. І плануємо щомісяця постачати такі обсяги в Україну. До того ж "Сільпо" продовжує постачати сіль торгової марки Sosalt від своїх партнерів з Італії. Нагадаємо, що Центр громадського здоров'я МОЗ Україна рекомендує споживати не більше 5 г солі на добу, тобто максимум 160 г солі на місяць", - додали в "Сільпо".

Нагадаємо, Україна не зможе замінити морські постачання зерна наземними. Подальша морська блокада Росії чорноморських портів України спричинить глобальне зростання цін на продовольство.