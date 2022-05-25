Из-за блокады украинских портов цены на основные продукты в мире продолжат расти, – разведка Британии

Украина не сможет заменить морские поставки зерна наземными. Дальнейшая морская блокада России черноморских портов Украины приведет к глобальному росту цен на продовольствие.

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Об этом говорится в ежедневном обзоре разведки Британии.

С начала войны значительная активность торгового судоходства из Одессы и в Одессу отсутствовала, а дальнейшая морская блокада России черноморских портов Украины помешала коммерческому судоходству совершать операции в этом районе.

В ведомстве подчеркивают, что значительные запасы украинского зерна остаются на складах и не могут быть экспортированы.

Механизмы сухопутного экспорта Украины вряд ли смогут заменить дефицит судоходных мощностей. В результате значительные поставки украинского зерна остаются в дефиците без возможности экспортироваться. А это, в свою очередь, продолжит влиять на мировые цены на зерно и другие основные продукты питания.

"Боевые действия уже оказали косвенное давление на мировые цены на зерно. В то время как угроза морской блокады России продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к портам Украины, возникающий в результате дефицит предложения еще больше повысит цены на многие основные продукты", - сообщает разведка Британии.

Напомним, Великобритания ведет переговоры с союзниками по отправке кораблей в Черное море для защиты грузовых кораблей с украинским зерном.