Через блокаду українських портів ціни на основні продукти у світі продовжать зростати, – розвідка Британії

Україна не зможе замінити морські постачання зерна наземними. Подальша морська блокада Росії чорноморських портів України спричинить глобальне зростання цін на продовольство.

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Про це йдеться у щоденному огляді розвідки Британії.

З початку війни значна активність торговельного судноплавства з Одеси була відсутня, а подальша морська блокада Росії чорноморських портів України завадила комерційному судноплавству здійснювати операції в цьому районі.

У відомстві наголошують, що значні запаси українського зерна залишаються на складах і не можуть бути експортовані.

Механізми сухопутного експорту України навряд чи можуть замінити дефіцит судноплавних потужностей. Внаслідок цього значні поставки українського зерна залишаються в дефіциті без можливості експортуватися. А це, своєю чергою, продовжить впливати на світові ціни на зерно та інші основні продукти харчування.

"Бойові дії вже чинили непрямий тиск на світові ціни на зерно. У той час як загроза морської блокади Росії продовжує стримувати доступ комерційних суден до портів України, дефіцит пропозиції, що виникає в результаті, ще більше підвищить ціни на багато основних продуктів", - повідомляє розвідка Британії.

Нагадаємо, Великобританія веде переговори із союзниками щодо відправлення кораблів до Чорного моря для захисту вантажних кораблів з українським зерном.