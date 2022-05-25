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Перспективи розблокування морського експорту Чорним морем вже є, — Офіс президента
Україна обговорює з партнерами питання розблокування морського експорту Чорним морем, і деякі перспективи щодо цього вже з'явилися.
Про це заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма під час дискусії в Українському домі в Давосі увечері 24 травня.
"Я думаю, що зараз є деякі перспективи, що це питання може бути вирішене. Але наразі ми ще не бачимо чітких шляхів до дати, коли Чорне море буде відкрито. Така поточна ситуація", - сказав він.
Шурма нагадав, що Україна експортує до 150 млн тонн товарів, з яких основна частина – від 90 до 100 млн тонн – зернові та інша аграрна сировина.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Пропускна спроможність залізниці на захід, на жаль, становить лише 1/10 від цього. З проєктами, які ми зараз реалізуємо, можливо, ми зможемо збільшити її вдвічі-втричі. Нам потрібен якийсь час для цього протягом трьох-шесті місяців. Але що це означає? Це означає, що 50-60-70 млн тонн урожаю не буде вивезено з України", - пояснив заступник глави ОП.
Нагадаємо, Великобританія веде переговори з союзниками щодо відправлення кораблів до Чорного моря для захисту вантажних кораблів з українським зерном.