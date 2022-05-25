Перспективы разблокирования морского экспорта Черным морем уже есть, — Офис президента

Украина обсуждает с партнерами вопросы разблокирования морского экспорта Черным морем, и некоторые перспективы на этот счет уже появились.

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Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма во время дискуссии в Украинском доме в Давосе вечером 24 мая.

"Я думаю, что сейчас есть некоторые перспективы, что этот вопрос может быть решен. Но пока мы еще не видим четких путей к дате, когда Черное море будет открыто. Такова текущая ситуация", - сказал он.

Шурма напомнил, что Украина экспортирует до 150 млн. тонн товаров, из которых основная часть – от 90 до 100 млн. тонн – зерновые и другое аграрное сырье.

"Пропускная способность железной дороги на запад, к сожалению, составляет всего 1/10 от этого. С проектами, которые мы сейчас реализуем, возможно, мы сможем увеличить ее вдвое-втрое. Нам нужно какое-то время для этого в течение трех-шести месяцев. Но что это значит? Это значит, что 50-60-70 млн тонн урожая не будет вывезено из Украины", - пояснил замглавы ОП.

Напомним, Великобритания ведет переговоры с союзниками по отправке кораблей в Черное море для защиты грузовых кораблей с украинским зерном.