Норвегия профинансирует выплаты пенсий и зарплат в Украине: сколько получит бюджет

Украина получит от Норвегии около $53 млн для поддержки государственного бюджета. Финансирование поможет обеспечить выплаты пенсий, зарплат бюджетникам и социальной помощи, а также поддержать работу ключевых государственных услуг.

Как пишет Dilo, об этом информирует норвежское правительство.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что поддержка Украины предполагает не только военную помощь, но и обеспечение стабильной работы основных государственных услуг в условиях войны.

По его словам, финансирование поможет поддерживать работу школ и больниц, а также обеспечивать своевременное получение пенсий гражданами.

О выделении средств Эйде сообщил после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Варшаве. Оба чиновника принимают участие во встрече глав МИД Германии, Польши, стран Северной Европы и Балтии с участием Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

В ходе переговоров стороны обсуждают ситуацию в Украине и международную поддержку в преддверии следующего раунда переговоров между Украиной и Россией, запланированного в Абу-Даби.

Эйде также отметил, что Норвегия и Финляндия помогают Украине готовиться к предстоящим переговорам. По его словам, целью такой поддержки является содействие достижению продолжительного и справедливого мира.

Как Украина получит финансовую помощь

Денежные средства поступят через многосторонний донорский трастовый фонд Всемирного банка. Он компенсирует подтвержденные расходы украинского бюджета на зарплаты, пенсии и социальные выплаты в гражданском секторе.

Финансирование включает, в частности, сферы здравоохранения, образования и деятельность служб экстренной помощи.

В правительстве Норвегии отметили, что помощь позволит обеспечить выплаты социально незащищенным домохозяйствам, пенсионерам и работникам государственного сектора. Кроме того, средства должны покрыть часть финансовых потребностей Украины в конце года.

Этот транш станет первым вкладом Норвегии в финансирование государственного бюджета Украины на 2027 год.

Контроль за использованием средств

В норвежском правительстве подчеркнули, что Всемирный банк остается одним из ключевых партнеров Украины и Программы поддержки Нансена.

Банк сотрудничает с Европейским Союзом и другими международными партнерами, в частности, поддерживая реформы, необходимые для продвижения Украины к членству в ЕС.

В то же время, использование финансовой помощи предусматривает специальные механизмы контроля. Они обеспечивают проверку подтвержденных расходов перед их возмещением. Кроме того, эти процедуры проходят внешний надзор.

В Норвегии подчеркивают, что надлежащее управление и борьба с коррупцией остаются важными составляющими сотрудничества с Всемирным банком в Украине.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии выделяет 1 миллиард норвежских крон (около 107,6 миллиона долларов) на инвестиционные проекты в Украине. Финансирование будут реализовываться в партнерстве со скандинавским бизнес-сектором.