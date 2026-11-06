В Киеве ухудшилось энергоснабжение и упало давление воды после атаки на Житомирщине

Повреждение энергетического объекта в Житомирской области отразилось на работе энергосистемы Киева. В столице ухудшилось энергообеспечение и упало давление воды.

Как пишет Dilo, об этом информирует глава столицы Виталий Кличко.

"В связи с повреждением энергообъекта в Житомире ухудшилась ситуация и с энергообеспечением столицы. Но снизилось давление в системе водоснабжения Киева", - написал Кличко.

Он также отметил, что на тех станциях, где это технически возможно, "Киевводоканал" переключает электропитание на генераторы, чтобы поддержать работу системы водоснабжения.

Что известно об атаке на энергообъект в Житомирской области

Ранее глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил о российской атаке на объект энергетической инфраструктуры в Житомирской общине.

В настоящее время ремонтные бригады оценивают повреждение оборудования. По результатам обследования должны определить объем необходимых возобновляемых работ для возврата стабильного энергоснабжения.

Напомним, в Украине отключение электроэнергии связано не с дефицитом генерации, а с повреждениями высоковольтных сетей, ограничивающих возможности передачи тока потребителям. Именно поэтому страна продолжает экспортировать электроэнергию.