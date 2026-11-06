Чому в Україні вимикають світло, хоча електроенергію експортують

В Україні відключення електроенергії пов'язані не з дефіцитом генерації, а з пошкодженнями високовольтних мереж, які обмежують можливості передачі струму споживачам. Саме тому країна продовжує експортувати електроенергію.

Як пише Dilo, про це заявив у коментарі "Укрінформу" директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За словами експерта, руйнування та пошкодження теплоелектростанцій ДТЕК не спричинили дефіциту генеруючих потужностей. Наразі обсягів виробництва електроенергії достатньо, однак пошкоджена інфраструктура обмежує можливості її передачі, зокрема до Києва.

Харченко пояснив, що під час російських атак страждають високовольтні мережі та обладнання підстанцій. При цьому удари часто припадають не на основні елементи, які вже мають захист, а на допоміжне обладнання.

Такі пошкодження енергетики могли б усувати досить швидко. Однак повторні обстріли не дозволяють фахівцям стабільно працювати на об'єктах і завершувати ремонтні роботи.

Окремо експерт прокоментував перебої з водопостачанням у Києві. Він зазначив, що міський водоканал має резервні джерела живлення, проте їхньої потужності недостатньо для повноцінного забезпечення водою всіх будинків під час відключень електроенергії.

Основне призначення резервного живлення - підтримувати водопровідну систему в робочому стані, щоб після відновлення електропостачання можна було оперативно повернути воду споживачам.

Водночас резервні джерела не здатні забезпечити повну потребу міста у водопостачанні під час тривалих відключень світла.

Раніше повідомлось, в Україні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру окремі невеликі міста можуть залишатися без електроенергії до трьох днів. Найбільші ризики виникають у населених пунктах, де електропостачання залежить від однієї підстанції.