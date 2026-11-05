Вода будет даже без света: в Киеве запустили 104 генератора для водоканала

В Киеве бесперебойное водоснабжение в критические моменты обеспечивают 104 генератора общей мощностью 16 МВт, фактически являющиеся отдельными построенными электростанциями.

Как пишет Dilo, об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, передает "Укринформ".

Резервное питание позволило быстро восстановить подачу воды

По словам чиновника, специфика энергетической системы Украины заключается в ее целостности, поэтому любые повреждения инфраструктуры сразу отражаются на жизнеобеспечении столицы. Однако благодаря своевременно принятым решениям город смог быстро реагировать на вызовы.

"По водоснабжению, так и по другим направлениям мы проводим работу по резервному питанию, по возможности автономного существования таких систем. И если говорить о воде, благодаря 104 генераторам, а это 16 МВт построенных электростанций, специально под водоснабжение, мы смогли в достаточно сжатые сроки возобновить поставки воды в дома киевлян", - отметил Пантелеев.

Он добавил, что в настоящее время ситуацию в энергетике столицы удалось полностью стабилизировать.

Почему для воды нужны отдельные электростанции

Как пояснил представитель КГГА, технические особенности киевской системы водоотведения и водоснабжения не позволяют подключить бытовые или стандартные промышленные генераторы в случае отключения света. Масштабы объектов требуют создания полноценной автономной энергоинфраструктуры.

"Сама мощность объектов предполагает полноценное строительство электростанций, то есть создание отдельной энергетической инфраструктуры для того, чтобы питать объекты водоснабжения и водоотведения. Такую работу мы проводим. Первый этап - это 16 МВт, они уже построены. И эта работа продолжается", - подчеркнул чиновник.

По словам Пантелеева, проект планируется полностью завершить до конца года. Процесс требует длительного времени, поскольку включает проектирование, заказ и производство зарубежного оборудования, его доставку, прокладку сетей и пусконаладочные работы.

Подготовку к этому начали еще весной — решение о строительстве было принято в марте-апреле.

Параллельно с этим в столице идет запуск централизованного отопления для жилых домов, который начался с понедельника, 2 ноября. Социальная область получает тепло еще с 16 октября. На четверг, 5 ноября, тепло уже подали почти в 45% жилых домов Киева.

Напомним, из-за российских атак на энергоинфраструктуру основные объекты "Киевводоканала" остались без света, из-за чего в сети постоянно падает давление, а киевляне часами находятся без воды. В частности, после массированных перебоев 3 ноября водоснабжение в столице удалось полностью восстановить только на следующий день.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что система водоотвода Киева обеспечена источниками резервного питания, но генераторы полностью заменить систему электроснабжения ЧАО "АК "Киевводоканал" не могут.