Отсутствие воды при отключении света в Киеве: правительство передает столице дополнительные генераторы

Из-за проблем с водоснабжением во время отключения электроэнергии правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала. Еще 21 генератор поступит в 12 общин в регионах.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему.

"Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания", – подчеркнул Корецкий.

По его словам, генераторы передают за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения общин мобильной генерацией.

Премьер-министр призвал местные органы власти обеспечить скорейшую установку и подключение оборудования.

Киев остается без воды во время отключения света: что говорят в "Киевводоканале"

Заметим, в столице из-за перебоев с электроснабжением водопроводных объектов постоянно снижается давление в сети, из-за чего киевляне часами сидят без воды. Так, 3 ноября в Киеве полностью исчезло водоснабжение, которое удалось восстановить только на следующий день.

Киевские власти заказали генераторы большой мощности для бесперебойной работы Киевводоканала на случай возможных обесточений столицы.

В настоящее время "Киевводоканал" имеет 103 генератора мощностью от 15 кВт до 1 МВт, которые устанавливали в течение лет полномасштабной войны.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что система водоотвода Киева обеспечена источниками резервного питания, но генераторы полностью заменить систему электроснабжения ЧАО "АК "Киевводоканал" не могут.

Киевводоканал делает все возможное для бесперебойной работы системы водоснабжения во время отключений электроэнергии.

"Четыре часа пока будет светло, будет вода. Технически это будет выглядеть так: исчезает свет, водоканал останавливает подачу воды, но сохраняет воду в сетях. Появляется свет, мы запускаем насосы, вода уже стоит под домом, мы гоним воду, вода появляется в доме", - подчеркивал заместитель генерального директора "Киевводокана".

Он сообщил, что за четыре года столичный водоканал потерял 40% персонала. Это усложняет оперативное реагирование на перебои с электроснабжением и остановки оборудования. Дополнительной проблемой стали значительные колебания напряжения, повреждающие электрическую часть водопроводной инфраструктуры.