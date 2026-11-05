Swarmer покупает украинского производителя дронов и наземных роботов Ratel Robotics

Акционеры украинской оборонной компании Swarmer одобрили выпуск до 5,49 млн. новых акций в рамках соглашения по приобретению украинского производителя наземных роботизированных комплексов и беспилотников Ratel Robotics. Максимальный объем дополнительного выпуска эквивалентен 33,03% количества акций Swarmer, находившихся в обращении к сделке.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Решение акционеры приняли на внеочередном собрании 2 ноября.

По данным, представленным Swarmer в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания может выпустить в общей сложности до 5 487 067 простых акций.

Из них 1064942 акции должны быть переданы во время закрытия соглашения с Ratel Robotics. Еще до 4422125 акций компания сможет выпустить позже, если украинский производитель достигнет определенных сторонами целевых показателей.

Таким образом, значительная часть стоимости приобретения привязана к будущим результатам Ratel Robotics.

По состоянию на дату, определенную для голосования, в обращении находились 16 610 264 акции Swarmer.

Во внеочередном собрании приняли участие владельцы 10 683 845 акций или 64,32% всех бумаг с правом голоса.

За дополнительный выпуск проголосовали владельцы 10598979 акций. Против было 54 884 голоса, еще 29 982 воздержались. Таким образом, решение поддержали более 99% принявших участие в голосовании акционеров.

Одобрение к выпуску является одним из этапов сделки и само по себе еще не означает завершения приобретения Ratel Robotics.

Акции Swarmer упали на 16%

На торгах Nasdaq 4 ноября акции Swarmer подешевели на 16,16% - до $7,73 за бумагу. За сессию котировки опускались до $7,57.

Компания вышла на Nasdaq в марте 2026 года по цене IPO $5 за акцию. В первый день торгов бумаги закрылись на уровне $31, а за год цена доходила до $83,30.

Во втором квартале 2026 года Swarmer увеличила чистый убыток до $7,3 млн против $1,6 млн годом ранее. В то же время выручка выросла со $138,2 тыс. до $216 тыс.

Swarmer покупает Ratel Robotics за сумму до $224 млн

О покупке Ratel Robotics Swarmer объявила в сентябре. Максимальная стоимость сделки может составить $224 млн, а оплата предполагает сочетание денежных средств и акций с привязкой части вознаграждения к будущим результатам украинской компании.

Ratel Robotics производит наземные роботизированные комплексы и беспилотники для сил обороны Украины. После завершения сделки к Swarmer должны присоединиться более 300 сотрудников Ratel Robotics, а основатель компании Тарас Остапчук продолжит ею управлять.

Ранее Dilo рассказывало о деталях крупнейшего соглашения на украинском miltech-рынке. Swarmer планирует совместить наземные роботизированные комплексы Ratel Robotics со своим программным обеспечением для автономной координации беспилотных систем и в дальнейшем рассматривать поглощение других defence-tech компаний.