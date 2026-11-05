Swarmer купує українського виробника дронів і наземних роботів Ratel Robotics

Акціонери української оборонної компанії Swarmer схвалили випуск до 5,49 млн нових акцій у межах угоди з придбання українського виробника наземних роботизованих комплексів і безпілотників Ratel Robotics. Максимальний обсяг додаткового випуску еквівалентний 33,03% кількості акцій Swarmer, що перебували в обігу до угоди.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення “Інтерфакс-Україна”.

Рішення акціонери ухвалили на позачергових зборах 2 листопада.

За даними, поданими Swarmer до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), компанія може випустити загалом до 5 487 067 простих акцій.

Із них 1 064 942 акції мають бути передані під час закриття угоди з Ratel Robotics. Ще до 4 422 125 акцій компанія зможе випустити пізніше, якщо український виробник досягне визначених сторонами цільових показників.

Таким чином, значна частина вартості придбання прив’язана до майбутніх результатів Ratel Robotics.

Станом на дату, визначену для голосування, в обігу перебувало 16 610 264 акції Swarmer.

У позачергових зборах взяли участь власники 10 683 845 акцій, або 64,32% усіх паперів із правом голосу.

За додатковий випуск проголосували власники 10 598 979 акцій. Проти були 54 884 голоси, ще 29 982 утрималися. Таким чином, рішення підтримали понад 99% акціонерів, які взяли участь у голосуванні.

Схвалення довипуску є одним з етапів угоди й саме по собі ще не означає завершення придбання Ratel Robotics.

Акції Swarmer впали на 16%

На торгах Nasdaq 4 листопада акції Swarmer подешевшали на 16,16% — до $7,73 за папір. Упродовж сесії котирування опускалися до $7,57.

Компанія вийшла на Nasdaq у березні 2026 року за ціною IPO $5 за акцію. У перший день торгів папери закрилися на рівні $31, а протягом року ціна доходила до $83,30.

У другому кварталі 2026 року Swarmer збільшила чистий збиток до $7,3 млн проти $1,6 млн роком раніше. Водночас виручка зросла зі $138,2 тис. до $216 тис.

Swarmer купує Ratel Robotics за суму до $224 млн

Про придбання Ratel Robotics Swarmer оголосила у вересні. Максимальна вартість угоди може сягнути $224 млн, а оплата передбачає поєднання грошових коштів та акцій із прив’язкою частини винагороди до майбутніх результатів української компанії.

Ratel Robotics виробляє наземні роботизовані комплекси та безпілотники для Сил оборони України. Після завершення угоди до Swarmer мають приєднатися понад 300 співробітників Ratel Robotics, а засновник компанії Тарас Остапчук продовжить нею керувати.

Раніше Dilo розповідало про деталі найбільшої угоди на українському miltech-ринку. Swarmer планує поєднати наземні роботизовані комплекси Ratel Robotics зі своїм програмним забезпеченням для автономної координації безпілотних систем та надалі розглядати поглинання інших defence-tech компаній.