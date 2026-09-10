Swarmer розкрив деталі найбільшої угоди на ринку miltech

Українсько-американська defence-tech компанія Swarmer уклала угоду про придбання українського виробника наземних роботизованих комплексів і безпілотників Ratel Robotics. Сума угоди становить $224 млн.

Про це повідомила Swarmer.

Домовленість передбачає оплату готівкою та акціями компанії. Вартість Swarmer після виходу на біржу суттєво зросла, що дало їй можливість використовувати власні акції як інструмент для поглинання інших defence-tech активів.

Swarmer вийшла на Nasdaq у березні 2026 року. Після реалізації опціону андеррайтера валові надходження компанії від IPO становили $17,25 млн.

У перші дні торгів акції Swarmer різко зросли. У певний момент ринкова капіталізація компанії наближалася до $800 млн.

Swarmer використає акції для поглинання інших компаній

Саме для таких угод бізнеси й проводять IPO: після успішного виходу на біржу їхні акції перетворюються на цінний інструмент для придбання інших активів, пояснює засновник фонду Resist.UA Роман Сульжик.

"Зараз вже неважливо, чи був і є у Swarmer свій продукт – тепер він у будь-якому разі з'явиться завдяки компаніям, які вони поглинають", – зазначив Сульжик.

Ratel Robotics він називає сильним активом і відомим українським виробником наземних роботизованих комплексів, який останнім часом також розширює напрям безпілотників.

Ratel Robotics входить до числа найбільших публічно відомих українських виробників НРК. Компанія розробляє наземні платформи для логістики, евакуації, мінування, запуску дронів та інших завдань.

У Ratel Robotics працює понад 300 співробітників, які після закриття угоди мають приєднатися до Swarmer. Загальний штат об'єднаної компанії становитиме майже 500 людей.

Засновник і CEO Ratel Robotics Тарас Остапчук продовжить керувати компанією та підпорядковуватиметься CEO Swarmer Алексу Фінку. Сторони також планують спільно розробити універсальну наземну платформу для запуску безпілотників.

Swarmer планує продовжити поглинання

Українським defence-tech компаніям часто бракує інфраструктури та ресурсів, необхідних для самостійного виходу на глобальний ринок, тому вони шукають партнерів, здатних забезпечити таке масштабування, пояснював співзасновник і нинішній CEO Swarmer Алекс Фінк.

Компанія не планує обмежуватися придбанням Ratel Robotics і надалі розглядатиме купівлю технологічних компаній, чиї продукти вже пройшли перевірку в бойових умовах, заявляв невиконавчий голова ради директорів Swarmer Ерік Прінс.

За стратегією таких поглинань може стояти керівний партнер Broadband Capital Investments Майкл Рапопорт, вважає Сульжик. Цей фонд став лід-інвестором Swarmer у раунді на $15 млн, який передував IPO.

За оцінкою Сульжика, Swarmer купує Ratel Robotics за високою ціною, однак значна частина угоди закривається акціями. Якщо синергія збільшить вартість об'єднаної компанії, поглинання може виявитися вигідним для Swarmer.

Сам Swarmer розробляє програмне забезпечення на базі штучного інтелекту для координації груп безпілотників. Після виходу на біржу компанія також почала нарощувати комерційні контракти. У першому кварталі 2026 року вона звітувала про залучення $17,3 млн після IPO та нові контракти.

Нагадаємо, приклад Swarmer може відкрити шлях на IPO для ще чотирьох-п'яти українських оборонних компаній.