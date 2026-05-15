Українська Swarmer залучила $17 млн і постачатиме AI-системи для тисяч бойових дронів

Американська компанія з українським корінням Swarmer, яка розробляє програмне забезпечення для автономних дронів та працює з українськими військовими, повідомила про різке падіння виручки у першому кварталі 2026 року. Водночас компанія залучила $17,3 млн після виходу на біржу Nasdaq та оголосила про нові контракти у сфері бойових безпілотників.

У звіті за перший квартал 2026 року Swarmer повідомила, що її виручка скоротилася до $20,3 тис. порівняно з $110,7 тис. роком раніше. У компанії пояснюють це завершенням співпраці з історично найбільшим українським клієнтом. Там також зазначили, що не очікують подальших доходів від цього замовника і планують переорієнтуватися на масштабніші контракти в Україні та за кордоном.

Водночас збиток компанії зріс до $4,5 млн проти $0,7 млн у першому кварталі 2025 року. Операційні витрати збільшилися майже у шість разів — до $4,5 млн. Це пов’язано з витратами на IPO, а також інвестиціями у розробку продукту та інженерні команди.

Попри падіння виручки, компанія суттєво збільшила запас коштів. Станом на кінець березня 2026 року Swarmer мала $23,5 млн готівки проти $9,3 млн наприкінці 2025 року. Основну частину забезпечили кошти від первинного розміщення акцій на Nasdaq.

Президент і CEO Swarmer у США Алекс Фінк заявив, що компанія робить ставку на стрімке зростання ринку автономних систем і бачить попит на програмне забезпечення для керування великими групами безпілотників.

За даними компанії, програмне забезпечення Swarmer уже використали більш ніж у 100 тисячах бойових місій в Україні з квітня 2024 року. Компанія не виробляє самі дрони, а створює систему автономного управління, яка дозволяє одному оператору координувати сотні безпілотних платформ одночасно.

Контракт на 16 тисяч ліцензій для дронів SkyKnight

Окремо Swarmer оголосила про контракт із Meta Bureau на $2,86 млн. Йдеться про постачання понад 16 тисяч ліцензій програмного забезпечення для дронів-бомбардувальників SkyKnight та інших БПЛА.

Контракт також передбачає можливість додаткового розширення ще на $10,4 млн через оновлення програмного забезпечення.

У Swarmer зазначають, що платформа включає операційну систему для дронів, модулі штучного інтелекту та інтерфейс управління. Частину ліцензій можна буде оновлювати дистанційно.

Глобальний CEO Swarmer Сергій Купрієнко заявив, що компанія розраховує отримати нові масиви бойових даних для вдосконалення моделей штучного інтелекту та роботи автономних систем.

Вихід у Японію та нові партнерства

Серед інших подій компанія назвала вихід на японський ринок за підтримки Rakuten Group, а також меморандум про співпрацю з українською компанією HIMERA, яка виробляє стійкі до РЕБ радіостанції.

Також Swarmer працює над створенням комплекту дронів-перехоплювачів разом із X-Drone, Norda Dynamics та Kara Dag Technologies.

Крім цього, компанія призначила новим директором із продукту Михайла Нестора, який раніше працював у Kyivstar.

