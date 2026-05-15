Украинская Swarmer привлекла $17 млн и будет поставлять AI-системы для тысяч боевых дронов

Несмотря на падение выручки, компания значительно увеличила запас средств. Фото: Swarmer

Американская компания с украинскими корнями Swarmer, разрабатывающая программное обеспечение для автономных дронов и работающая с украинскими военными, сообщила о резком падении выручки в первом квартале 2026 года. В то же время, компания привлекла $17,3 млн после выхода на биржу Nasdaq и объявила о новых контрактах в сфере боевых беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua.

В отчете за первый квартал 2026 года Swarmer сообщила, что ее выручка сократилась до $20,3 тыс. по сравнению с $110,7 тыс. годом ранее. В компании объясняют это завершением сотрудничества с исторически самым крупным украинским клиентом. Там также отметили, что не ожидают дальнейших доходов от этого заказчика и планируют переориентироваться на более масштабные контракты в Украине и за рубежом.

В то же время убыток компании вырос до $4,5 млн против $0,7 млн в первом квартале 2025 года. Операционные расходы увеличились почти в шесть раз – до $4,5 млн. Это связано с расходами на IPO, а также инвестициями в разработку продукта и инженерные команды.

Несмотря на падение выручки, компания значительно увеличила запас средств. По состоянию на конец марта 2026 года Swarmer имела $23,5 млн. наличных против $9,3 млн. в конце 2025 года. Основную часть обеспечили средства от первоначального размещения акций Nasdaq.

Президент и CEO Swarmer в США Алекс Финк заявил, что компания делает ставку на стремительный рост рынка автономных систем и видит спрос на ПО для управления большими группами беспилотников.

По данным компании, программное обеспечение Swarmer уже использовали более чем в 100 тысяч боевых миссий в Украине с апреля 2024 года. Компания не производит сами дроны, а создает систему автономного управления, позволяющую одному оператору координировать сотни беспилотных платформ одновременно.

Контракт на 16 тысяч лицензий для дронов SkyKnight

Отдельно Swarmer объявила о контракте с Meta Bureau на $2,86 млн. Речь идет о поставках более 16 тысяч лицензий программного обеспечения для дронов-бомбардировщиков SkyKnight и других БПЛА.

Контракт также предусматривает возможность дополнительного расширения еще на $10,4 млн из-за обновления программного обеспечения.

В Swarmer отмечают, что платформа включает операционную систему для дронов, модули искусственного интеллекта и интерфейс управления. Часть лицензий можно будет обновлять дистанционно.

Глобальный CEO Swarmer Сергей Куприенко заявил, что компания рассчитывает получить новые массивы боевых данных для усовершенствования моделей искусственного интеллекта и работы автономных систем.

Выход в Японию и новые партнерства

Среди прочих событий компания назвала выход на японский рынок при поддержке Rakuten Group, а также меморандум о сотрудничестве с украинской компанией HIMERA, производящей устойчивые к РЭБ радиостанции.

Также Swarmer работает над созданием комплекта дронов-перехватчиков вместе с X-Drone, Norda Dynamics и Kara Dag Technologies.

Кроме этого, компания назначила новым директором по продукту Михаила Нестора, ранее работавшего в Kyivstar.

Напомним, пример Swarmer может открыть дорогу на IPO еще 4-5 украинским оборонным компаниям.

Автор:
Алик Сахно