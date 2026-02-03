Swarmer стала первой украинской оборонной компанией, выходящей на IPO

Украинская defence tech-компания Swarmer , создающая решение для автоматизации роя дронов на базе искусственного интеллекта, подала заявку на первоначальное публичное размещение акций (IPO) под тикером SWMR.

Как сообщает AIN со ссылкой на регистрационные документы компании, представленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обнародованные на портале EDGAR, IPO будет проводиться на бирже NASDAQ.

Единственным банком-партнером выступает американский Lucid Capital Markets. Сроки, объемы размещения и диапазон цен пока не определены. По данным источников, выход на биржу не повлияет на деятельность компании в Украине и не предусматривает передачи технологий за границу.

Что известно о Swarmer

Swarmer — украинская Defense Tech-компания, специализирующаяся на решениях по искусственному интеллекту для координации роев дронов и выполнения автономных миссий.

16 сентября 2025 года компания привлекла $15 млн в Series A — крупнейшую инвестицию в украинскую оборонную технологическую компанию с начала войны. Раунд возглавила американская Broadband Capital Investments, к которой присоединились RG.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital, Network VC и UA1.vc.

Основные направления деятельности компании:

автономная координация роев дронов;

интеграция беспилотных систем в разных областях;

общая автономность на основе искусственного интеллекта;

программное обеспечение управления и контроля распределенных роботизированных операций.

С апреля 2024 года, когда технология Swarmer впервые была применена в боевых операциях в Украине, ее программные решения помогли выполнить более 100 000 боевых задач.

Штаб-квартира компании расположена в Остине, Техасе, а операционные и R&D-команды работают в Украине, Польше и Эстонии.

Напомним, что соучредитель Swarmer Сергей Куприенко рассказал Delo.ua, как оборонные стартапы могут привлекать миллионные инвестиции.