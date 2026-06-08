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Миллиард евро в немецкий автопром: Stellantis профинансирует разработку новых поколений Opel

завод Opel
Завод Opel в Рюссельсхайме / Википедия

Автомобильный концерн Stellantis инвестирует более €1 млрд, что эквивалентно $1,16 млрд, в развитие немецкого бренда Opel к 2030 году. Эти деньги позволят сохранить производство следующего поколения популярной модели Astra на заводе в Рюссельсхайме и профинансировать разработку новых моделей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

В заявлении производителя отмечено, что к концу десятилетия запланирован выпуск по меньшей мере четырех новых моделей. В этот список войдут преемники автомобилей Astra и Corsa, а также новый компактный внедорожник, над разработкой которого компания будет работать совместно с китайским партнером Leapmotor. Помимо создания новых автомобилей, Opel будет продолжать финансирование существующих моделей в своем текущем портфолио.

"Инвестиции в производство следующего поколения Astra в Рюссельсхайме подчеркивают сосредоточенность Stellantis на Германии и важность Opel", – сказал глава Stellantis Europe Эмануэле Каппеллано. Он отметил, что компактный сегмент является базовой частью европейской стратегии концерна, поскольку на него приходится около 30% общего объема продаж автомобилей в Европе.

Будущие поколения моделей Astra и Corsa будут базироваться на единственной платформе STLA One от Stellantis. Эта архитектура разработана для поддержки линейки электрифицированных автомобилей внутри всей группы, в состав которой также входят бренды Fiat, Peugeot и Jeep.

Данные инвестиции являются частью стратегической перестройки концерна Stellantis общей стоимостью €60 млрд, включающей создание производственных партнерств с китайскими промышленными группами Leapmotor и Dongfeng.

Напомним, автоконцерн Stellantis представил масштабный план по выходу из кризиса стоимостью 60 миллиардов евро. Стратегия, рассчитанная до 2030 г., предусматривает выпуск десятков новых моделей, оптимизацию затрат и радикальное изменение подхода к использованию заводских мощностей.

Автор:
Татьяна Ковальчук