Мільярд євро в німецький автопром: Stellantis профінансує розробку нових поколінь Opel

Автомобільний концерн Stellantis інвестує понад €1 млрд, що еквівалентно $1,16 млрд, у розвиток німецького бренду Opel до 2030 року. Ці гроші дозволять зберегти виробництво наступного покоління популярної моделі Astra на заводі в Рюссельсхаймі та профінансувати розробку нових моделей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

У заяві виробника зазначено, що до кінця десятиліття заплановано випуск щонайменше чотирьох нових моделей. До цього переліку увійдуть наступники автомобілів Astra та Corsa, а також новий компактний позашляховик, над розробкою якого компанія працюватиме спільно з китайським партнером Leapmotor. Крім створення нових авто, Opel продовжуватиме фінансування існуючих моделей у своєму поточному портфоліо.

"Інвестиції у виробництво наступного покоління Astra в Рюссельсхаймі підкреслюють зосередженість Stellantis на Німеччині та важливість Opel", – сказав голова Stellantis Europe Емануеле Каппеллано. Він зазначив, що компактний сегмент є базовою частиною європейської стратегії концерну, оскільки на нього припадає близько 30% від загального обсягу продажів автомобілів у Європі.

Майбутні покоління моделей Astra та Corsa базуватимуться на єдиній платформі STLA One від Stellantis. Ця архітектура розроблена для підтримки лінійки електрифікованих автомобілів у межах усієї групи, до складу якої також входять бренди Fiat, Peugeot та Jeep.

Дані інвестиції є частиною стратегічної перебудови концерну Stellantis загальною вартістю €60 млрд, яка включає створення виробничих партнерств із китайськими промисловими групами Leapmotor та Dongfeng.

Нагадаємо, автоконцерн Stellantis представив масштабний план виходу з кризи вартістю 60 мільярдів євро. Стратегія, розрахована до 2030 року, передбачає випуск десятків нових моделей, оптимізацію витрат та радикальну зміну підходу до використання заводських потужностей.