Топливный рынок Украины: какие сети АЗС больше всего сбросили цены на бензин и дизель

13 августа украинские АЗС обновили стоимость горючего: бензин А-95 подешевел на 29 копеек до 80,72 грн/л, а дизель — всего на 5 копеек до 92,48 грн/л. Стоимость сжиженного газа (LPG) практически не изменилась и составляет 43,62 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Еnkorr.

Ситуация в сетях АЗС

Сеть UPG снизила цены на светлые нефтепродукты на 1 грн/л, сравнявшись с "Укрнефтью", которая также сбросила 1 грн/л на бензин А-95. В двух сетях бензин стоит 78,90 грн/л, а дизтопливо – 89,90 грн/л.

Цены снизили также сети "БРСМ-Нефть", Brent Oil и RLS. Сеть ZOG опустила цену бензина на 2 грн/л и с 12 августа возобновила продажу дизельного горючего.

В сети "Фактор" дизтопливо подешевело на 1 грн/л — до 87 грн/л, что является самым низким показателем на рынке и на 2 грн/л ниже цен "Укрнафты" и UPG.

На станциях WOG и VostokGaz дизтопливо выросло в цене на 1 грн/л – до 94,80 грн/л и 93,99 грн/л соответственно. Сеть ОККО удерживает цену на уровне 93,90 грн/л.

Цены на сжиженный газ выросли на АЗС "БРСМ-Нефти" в Херсонской области на 1 грн/л (до 42,99 грн/л) и снизились на 50 коп./л на станциях Mango в Винницкой области.

Факторы влияния на рынок

Как отмечают аналитики, себестоимость импортного ресурса создает условия для дальнейшего понижения розничных цен. Однако в оптовой торговле стоимость горючего остается на 2-3 грн/л ниже розничной. Из-за этого мелкие сети обладают низкой маржинальностью и не могут опускать цены. Напряжение в оптовом сегменте также создают логистические проблемы на юге страны и задержки горючего на сухопутной границе.

Напомним, по итогам первого полугодия 2026 года в Украину ввезли около 20 тыс. т высокооктановых бензинов. При сохранении текущих темпов объемы за год обновят рекорд 2025 года, который составил 45 тыс. т