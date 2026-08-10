Рост остановился из-за новой попытки закончить войну между США и Ираном: сколько будет стоить топливо на АЗС на этой неделе

Мировые геополитические качели на Ближнем Востоке неожиданно дали украинским потребителям горючую передышку. Пока рынок ожидает результатов переговоров между США и Ираном, оптовые цены на бензин и дизель в Украине ощутимо проседают. Впрочем, высокий спрос в разгар жатвы и логистические вызовы из-за обмеления Дуная держат импортеров в тонусе. Delo.ua проанализировало, сколько будут стоить бензин, дизель и автогаз на этой неделе.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько выросли из-за неопределенности мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. Эти переговоры должны определить контроль над Ормузским проливом, а также перспективы его открытия.

По состоянию на вечер пятницы, 7 августа, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на октябрь подорожали на $1,06 за баррель или на 1,329% — до $83,55 за баррель. Сентябрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $0,89 или на 1,15% — до $78,18 за баррель. За неделю котировки Brent снизились более чем на 8%, а WTI – более чем на 7%.

Триггером для рынка стала реакция на опубликованный Тегераном проект плана по условиям транзита по Ормузскому проливу. По словам Линя Е, вице-президента по вопросам рынка нефти консалтинговой компании Rystad Energy, документ запрещает проход американским и израильским судам, а от других "враждебных" стран требует выплаты компенсации. Высокопоставленные должностные лица в Тегеране настаивают на взыскании сборов в размере от 5% до 7% от цены груза со всех судов, использующих пролив. Оман обсуждает возможность установления платы на уровне 3%, в то время как Вашингтон категорически выступает против каких-либо подобных платежей.

Цены на бензин и дизель стабилизировались в ожидании мира на Ближнем Востоке

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", оптовый рынок дизтоплива на прошлой неделе демонстрировал нисходящий тренд. По состоянию на 7 августа по сравнению с 31 июля средняя оптовая цена дизеля снизилась на 4,83 грн/л, до 91,66 грн/л. По сравнению с 5 августа дизтопливо в опте подешевело на 1,62 грн/л.

Снижение цен на внутреннем рынке происходит на фоне нисходящей динамики мировых котировок. В частности, фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 7 августа с начала торгов снизились на $25,10/т (–2,1%) — до $1177,40/т. За прошедшую неделю котировки снизились более чем на 10%. По данным НБУ, курс доллара за 7 августа почти не изменился и составляет 44,76 грн., тогда как евро подорожал на 0,13 грн. — до 51,67 грн. По сравнению с началом недели, доллар вырос на 0,06 грн, а евро — на 0,39 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

На оптовом рынке бензина А-95 также сохранялась тенденция к понижению цен. По состоянию на 7 августа по сравнению с 31 июля средняя оптовая цена бензина снизилась на 5,3 грн/л, до 75,59 грн/л, а по сравнению с 5 августа бензин в опте подешевел на 4,26 грн/л.

Котировки на северо-западном европейском базисе Eurobob (FOB NWE) в четверг, 6 августа, увеличились на $3/т - до $924-979/т в зависимости от условий доставки. Южный индикатор FOB Med вырос на $4/т – до $989/т. В начале августа импорт бензина оставался активным. По итогам первых пяти дней месяца среднесуточные объемы снабжения бензином всех марок составляли около 4,7 тыс. т.

На АЗС рынок бензина и дизеля демонстрировал движение к стабилизации: дизель через неделю замедлил удорожание, а бензин немного упал в цене. По состоянию на 7 августа по сравнению с 31 июля средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 12 коп./л, до 80,81 грн/л, а средняя цена дизтоплива на заправках выросла на 86 коп./л до 92,11 грн/л. В частности, сеть Avantage7 снизила цену А-92 на 3,00 грн/л, в то время как KLO повысила стоимость А-95 на 2,10 грн/л. У Market дизельное топливо подешевело на 3,30 грн/л, до 93,60 грн/л, а у Neftek цена снизилась на 1,00 грн/л, до 98,99 грн/л. В сегменте премиального дизеля наибольшее понижение зафиксировано в сетях Mango и Chipo. В то же время, часть операторов пересматривала цены в сторону повышения. В Ovis дизельное топливо подорожало на 1,90 грн/л, до 94,80 грн/л, а премиальное дизтопливо – на 1,00 грн/л, до 96,80 грн/л. Такая разнонаправленная динамика свидетельствует о том, что основные изменения носили локальный характер и не привели к формированию нового рыночного тренда.

По оценке основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе цены на бензин и дизель в Украине будут оставаться неизменными. Ключевым фактором является конъюнктура на внешних рынках. Очередные попытки президента США Дональда Трампа дипломатически урегулировать конфликт с Ираном утолили панику на европейском рынке газойля. Сейчас рынок замер в ожидании дальнейшего развития событий.

Тем временем потребление горючего в Украине остается высоким из-за жатвы и сезона отпусков. В то же время, проблем добавляет обмеление Дуная, что делает невозможным мероприятие в порты габаритных танкеров и заставляет трейдеров искать альтернативные источники поставки горючего на юг Украины.

Удорожание газа на АЗС остановилось из-за падения цен в опте

По данным "Нафторинка", по состоянию на 7 августа по сравнению с 5 августа средняя цена LPG с доставкой по Украине увеличилась на 62 грн/т, до 73 756 грн/т. В то же время, стоимость самовывозом уменьшилась на 329 грн/т, достигнув 72 184 грн/т.

На рынке самовывоза "Газтрон Украина" и "ТД ДМС Трейд" снизили цены на смеси на 400-1000 грн/т, предлагая ресурс в Киевской и Кировоградской областях за 73 000-73 700 грн/т. Компания "Барс" вышла с новыми предложениями за 74 000 грн/т в Киеве и 74 500 грн/т в Кировоградской области.

Средняя цена автогаза в Одесской области снизилась на 1,1%, до 71 740 грн/т. Цены смеси пропан-бутана в портах Дуная и Черного моря колебались в диапазоне 67 000–73 200 грн/т ($838–943/т без налогов), в то время как средняя стоимость уменьшилась на 1225 грн/т, до 70 975 грн/т ($898/т без налогов). В то же время средняя стоимость в Одессе осталась на уровне 75 000 грн/т ($965/т без налогов).

На АЗС газ замедлил восходящую динамику. По состоянию на 7 августа по сравнению с 31 июля средняя цена пропан-бутана на заправках выросла на 13 коп./л, до 42,88 грн/л. Со второй половины прошлой недели рынок газа стабилизировался. Но, несмотря на стабильность, отдельные сети продолжали корректировать цены. В частности, Данай и Егаз снизили стоимость автогаза на 1,50 грн/л, Chipo — на 1,05 грн/л, тогда как Magnum Energy повысил цену на 1,23 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана , на этой неделе средняя оптовая цена пропан-бутана в Украине может снизиться в пределах 2 тыс. грн/т из-за насыщения рынка дешевым ресурсом. Тем временем цены на АЗС перестанут расти и стабилизируются.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 82,90 93,90 43,90 WOG 83,50 93,80 44,50 Socar 85,40 95,90 43,90 Motto - 90,90 41,40 БРСМ-Нафта 78,99 90,99 40,99 UPG 79,90 90,90 42,90 UKRNAFTA 79,90 89,90 42,90

Данные: приложения сетей АЗС.