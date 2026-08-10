Цена нефти на 10 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть выросли в понедельник, 10 августа, поскольку сохранялась неопределенность повторного открытия Ормузского пролива. Это происходит на фоне заявлений Ирана о том, что Соединенные Штаты должны выполнить несколько условий даже несмотря на переход Тегерана и Омана к завершающим этапам согласования новых судоходных путей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 10 августа

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $84,39 + 1% WTI $78,77 + 0,75% Urals $79,19 + 3.87%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 84 цента, или 1%, до 84,39 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 60 центов, или 0,75%, до 78,77 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба показателя упали более чем на 7% на фоне надежд, что Иран и Оман близки к достижению соглашения, которое приведет к повторному открытию Ормузского пролива, которым до войны транспортировалась пятая часть мирового объема нефти.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рост цен на нефть в начале недели вызван сомнениями относительно быстрой разблокировки Ормузского пролива. Несмотря на то, что Иран и Оман почти договорились о новых судоходных путях, Тегеран настаивает на выполнении Вашингтоном ряда предварительных условий.

Между тем связанные с Ираном хуситы создали дополнительную угрозу поставке, нанеся в воскресенье удар по нефтеперерабатывающему заводу Джазан компании Saudi Aramco. Это нападение произошло через два дня после того, как королевство подписало оборонный пакт с суннитскими мусульманскими союзниками — Турцией и Пакистаном — в ответ на рост региональной нестабильности, вызванной войной США и Израиля против шиитского Ирана.

Основательница исследовательской фирмы SS WealthStreet из Нью-Дели Сугандха Сачдева отметила, что цены на сырую нефть остаются зажатыми между противоположными силами, поскольку рынки оценивают возможность прорыва через Ормузский пролив вопреки условиям Ирана по восстановлению стратегического водного пути.

Напомним, благодаря ситуации на Ближнем Востоке оптовые цены на топливо в Украине снижаются, хотя жатва и сложные логистические условия сдерживают рынок. Delo.ua проанализировало стоимость бензина, дизеля и автогаза на этой неделе.