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Курс валют на 10 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на 10 августа / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне не изменился, в то же время евро подешевел на шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.08.2026 г. (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,76 грн (+0 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,61 грн (-6 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12, 01 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,72/ 44,85
Евро 51,60/ 51,80
Злотый 11,85/ 11,98

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,35/44,95 50,95/ 51,95 11,65/ 12,20
Ощадбанк 44,50/ 45,05 51,35/ 52,05
ПУМБ 44,50/45,10 51,40/52,10 11,80/ 12,10
Укргазбанк 44,50/ 45,00 51,40/ 52,00 11,50/ 12,20
Райффайзен 44,55/44,95 51,40/51,93 11,50/12,35

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько

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