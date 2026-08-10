Карта боевых действий в Украине на 10 августа 2026 года

Продолжается 1629-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 254 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением девяти ракет и 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 278 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 295 дронов-камикадзе и произвели 3 193 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийские обстрелы врага подверглись населенным пунктам Кореньок, Студенок, Винторовка, Волфине, Искрисковщина, Уланово, Кучеровка, Малая Слободка, Новая Гута, Нескучное, Свободная Слобода, Рогизно, Лужки, Горки, Бачевск, Сопич, Совсто; Галагановка Черниговской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника, два состава БК, четыре пункта управления и четыре пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили три вражеских штурма. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и произвел 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 25 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Лиман, Артельное и в сторону населенных пунктов Избицкое, Волоховка, Купино, Домашнее, Украинское, Березники, Амбарное.

На Купянском направлении произошло два наступательных действия врага в районе Петропавловки и в сторону Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где кафиры 30 раз атаковали в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман, Диброва, Озерное и в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Торское, Ямпиль.

На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых действий в районе населенного пункта Резниковка и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении кафиры трижды атаковали в районе Никифоровки и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксирована 31 атака. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Долгой Балки и Николаяполья.

Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Новогришино, Шевченко, Светлое, Сергеевка, Муравка, Матяшево, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Даниловки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении кафиры 21 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвиженовка, Горькое, Староукраинка, Гуляйпольское, Ровное и Цветково.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться в сторону Приморского и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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