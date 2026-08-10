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Потери врага по состоянию на 10 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1629 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 459 210 человек.

Потери России в войне на 10 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 августа потеряла:

  • личного состава    – около 1 459 210 (+1 470) человек,
  • танков – 12 255 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 116 (+13) ед.
  • артиллерийских систем – 47 669 (+48) ед.
  • РСЗО – 2 019 (+6) ед.
  • средства ПВО – 1558 (+2) ед.
  • самолетов – 439 (+0) ед.
  • вертолетов – 354 (+0) ед.
  • наземных робототехнических комплексов – 2181 (+10) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 452 994 (+1 746) ед.
  • крылатые ракеты – 5007 (+0) ед.
  • корабли/катера – 35 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 132 236 (+461) ед.
  • специальная техника – 4511 (+6) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 10 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов, а также 3 баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 10 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях. В результате активного противодействия вражеская ракета целей не достигла, информация о месте падения уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Максим Кольц

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