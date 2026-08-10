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Втрати ворога станом на 10 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1629 добу повномасштабної війни становлять 1 459 210 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 серпня втратила:

  • особового складу  – близько 1 459 210 (+1 470) осіб,
  • танків – 12 255 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 116 (+13) од.
  • артилерійських систем – 47 669 (+48) од.
  • РСЗВ – 2 019 (+6) од.
  • засоби ППО – 1 558 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 181 (+10) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 452 994 (+1 746) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 132 236 (+461) од.
  • спеціальна техніка – 4 511 (+6) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 10 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни
Фото 3 — Втрати ворога станом на 10 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Внаслідок активної протидії, ворожа ракета цілей не досягла, інформація щодо місця падіння уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Максим Кольц

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