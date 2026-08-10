Втрати ворога станом на 10 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1629 добу повномасштабної війни становлять 1 459 210 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 серпня втратила:

особового складу – близько 1 459 210 (+1 470) осіб,

– близько 1 459 210 (+1 470) осіб, танків – 12 255 (+2) од.

бойових броньованих машин – 25 116 (+13) од.

артилерійських систем – 47 669 (+48) од.

РСЗВ – 2 019 (+6) од.

засоби ППО – 1 558 (+2) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 181 (+10) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 452 994 (+1 746) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 132 236 (+461) од.

спеціальна техніка – 4 511 (+6) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Внаслідок активної протидії, ворожа ракета цілей не досягла, інформація щодо місця падіння уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.