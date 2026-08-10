Українці стали частіше ввозити бензинові авто з пробігом, а частка електрокарів впала

У липні українці ввезли з-за кордону 22,6 тис. уживаних легковиків, що лише на 1% більше, ніж торік. Водночас частка бензинових авто зросла до 55%, а електромобілів скоротилася з 24% до 15%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Для порівняння, у липні 2025 року бензинові авто займали 48% цього сегмента. Частка дизельних машин за рік скоротилася з 19% до 17%, тоді як гібридів зросла з 6% до 10%. Авто з ГБО зберегли частку на рівні 3%.

Середній вік уживаних легковиків, які у липні отримали українські номери, становив 8,8 року.

Найпопулярнішою моделлю ввезеного секонд-хенду вперше став Volkswagen Tiguan — 937 авто.

До топ-10 також увійшли:

Volkswagen Golf — 862 авто;

Audi Q5 — 803;

Nissan Rogue — 799;

Skoda Octavia — 661;

Renault Megane — 618;

Tesla Model Y — 509;

Ford Escape — 465;

Tesla Model 3 — 456;

Mazda CX-5 — 432.

У липні частка електромобілів у продажах нових легковиків в Україні скоротилася до 7,3% проти 24,7% роком раніше. Водночас гібриди збільшили свою частку з 21,2% до 31,2%, а автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами разом охопили понад 61% ринку.