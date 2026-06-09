Попит на електромобілі обвалився на 57%: які моделі обирають українці

У травні український автопарк поповнили 2 652 одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі впав на 57%, а у порівнянні з квітнем 2026 року на 12%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 2495 од.:

нових – 466 од.,

уживаних – 2029 од.

Серед 157 од. комерційних електромобілів новими були тільки 10 авто.

Топ-5 нових електромобілів травня:

BYD Sea Lion 06 EV - 64 од.; BYD Leopard 3 - 57 од.; Zeekr 7X - 39 од.; Toyota bZ4X - 30 од.; Volkswagen ID.UNYX - 24 од.

Топ-5 вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 310 од.; Tesla Model Y - 262 од.; Tesla Model 3 - 199 од.; Chevrolet Bolt - 100 од.; KIA Niro EV - 89 од.

Нагадаємо, у квітні головним драйвером ринку електромобілів стали внутрішні перепродажі, що зросли на 136,3%. Водночас імпорт вживаних авто впав на 54% через введення ПДВ, а 82% нових машин тепер мають китайське походження.