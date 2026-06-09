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Попит на електромобілі обвалився на 57%: які моделі обирають українці
У травні український автопарк поповнили 2 652 одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі впав на 57%, а у порівнянні з квітнем 2026 року на 12%.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 2495 од.:
- нових – 466 од.,
- уживаних – 2029 од.
Серед 157 од. комерційних електромобілів новими були тільки 10 авто.
Топ-5 нових електромобілів травня:
- BYD Sea Lion 06 EV - 64 од.;
- BYD Leopard 3 - 57 од.;
- Zeekr 7X - 39 од.;
- Toyota bZ4X - 30 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 24 од.
Топ-5 вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 310 од.;
- Tesla Model Y - 262 од.;
- Tesla Model 3 - 199 од.;
- Chevrolet Bolt - 100 од.;
- KIA Niro EV - 89 од.
Нагадаємо, у квітні головним драйвером ринку електромобілів стали внутрішні перепродажі, що зросли на 136,3%. Водночас імпорт вживаних авто впав на 54% через введення ПДВ, а 82% нових машин тепер мають китайське походження.