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Попит на електромобілі обвалився на 57%: які моделі обирають українці

BYD Sea Lion 06 EV
BYD Sea Lion 06 EV / Infocar

У травні український автопарк поповнили 2 652 одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі впав на 57%, а у порівнянні з квітнем 2026 року на 12%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 2495 од.:

  • нових – 466 од., 
  • уживаних – 2029 од.

Серед 157 од. комерційних електромобілів новими були тільки 10 авто.

 Топ-5 нових електромобілів травня:

  1. BYD Sea Lion 06 EV - 64 од.;
  2.  BYD Leopard 3 - 57 од.;
  3. Zeekr 7X - 39 од.;
  4. Toyota bZ4X - 30 од.;
  5. Volkswagen ID.UNYX - 24 од.

Топ-5 вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Nissan Leaf - 310 од.;
  2. Tesla Model Y - 262 од.;
  3.  Tesla Model 3 - 199 од.;
  4. Chevrolet Bolt - 100 од.;
  5. KIA Niro EV - 89 од.

Нагадаємо, у квітні головним драйвером ринку електромобілів стали внутрішні перепродажі, що зросли на 136,3%. Водночас імпорт вживаних авто впав на 54% через введення ПДВ, а 82% нових машин тепер мають китайське походження.

Автор:
Світлана Манько