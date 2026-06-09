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Спрос на электромобили рухнул на 57%: какие модели выбирают украинцы

BYD Sea Lion 06 EV
BYD Sea Lion 06 EV / Infocar

В мае украинский автопарк пополнили 2652 единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили упал на 57%, а по сравнению с апрелем 2026 года на 12%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили - 2495 ед.

  • новых – 466 ед.,
  • б/у – 2029 ед.

Среди 157 ед. коммерческих электромобилей новыми были только 10 автомобилей.

Топ-5 новых электромобилей мая:

  1. BYD Sea Lion 06 EV – 64 ед.;
  2. BYD Leopard 3 - 57 ед;
  3. Zeekr 7X – 39 ед.;
  4. Toyota bZ4X – 30 ед.;
  5. Volkswagen ID.UNYX - 24 ед.

Топ-5 впервые реализованных в Украине подержанных электромобилей:

  1. Nissan Leaf – 310 ед.;
  2. Tesla Model Y – 262 ед.;
  3. Tesla Model 3 – 199 ед.;
  4. Chevrolet Bolt – 100 ед.;
  5. KIA Niro EV – 89 ед.

Напомним, в апреле главным драйвером рынка электромобилей стали выросшие на 136,3% внутренние перепродажи. В то же время импорт подержанных авто упал на 54% из-за ввода НДС, а 82% новых машин теперь имеют китайское происхождение.

Автор:
Светлана Манько