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Спрос на электромобили рухнул на 57%: какие модели выбирают украинцы
В мае украинский автопарк пополнили 2652 единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили упал на 57%, а по сравнению с апрелем 2026 года на 12%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили - 2495 ед.
- новых – 466 ед.,
- б/у – 2029 ед.
Среди 157 ед. коммерческих электромобилей новыми были только 10 автомобилей.
Топ-5 новых электромобилей мая:
- BYD Sea Lion 06 EV – 64 ед.;
- BYD Leopard 3 - 57 ед;
- Zeekr 7X – 39 ед.;
- Toyota bZ4X – 30 ед.;
- Volkswagen ID.UNYX - 24 ед.
Топ-5 впервые реализованных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf – 310 ед.;
- Tesla Model Y – 262 ед.;
- Tesla Model 3 – 199 ед.;
- Chevrolet Bolt – 100 ед.;
- KIA Niro EV – 89 ед.
Напомним, в апреле главным драйвером рынка электромобилей стали выросшие на 136,3% внутренние перепродажи. В то же время импорт подержанных авто упал на 54% из-за ввода НДС, а 82% новых машин теперь имеют китайское происхождение.