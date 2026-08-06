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В Украине запретили еще 250 российских программ и видов оборудования
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины расширила перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного оборудования с 1770 до 2020 позиций. К нему прибавили 250 решений подсанкционных российских производителей, применяемых в телекоммуникациях, промышленности, инженерии и управлении производством.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госспецсвязи.
В обновленный список вошли программное обеспечение и оборудование Ижевского радиозавода IRZ, продукты компании "Топ системы", а также решения фирмы "Ракурс".
Среди продукции IRZ в список добавлены программное обеспечение для маршрутизаторов, системы агрегации каналов связи, централизованного мониторинга и управления оборудованием, а также решения для сбора данных, настройки и диагностики модемов.
Запрет также охватил промышленное коммуникационное оборудование, в частности:
- 3G-, 4G- и LTE-маршрутизаторы;
- GSM-, GPRS- и LTE-модемы;
- IoT-коммуникаторы и радиомодемы;
- базовые станции и ретрансляторы;
- системы подвижной радиосвязи;
- навигационные приемники;
- коммутаторы, адаптеры и преобразователи интерфейсов.
Отдельно в список внесли программные продукты линейки T-Flex компании "Топ системы". Речь идет о системах проектирования, управления жизненным циклом продукции, производственного планирования, складской логистики, технического обслуживания и электронного документооборота.
Напомним, в июне Госспецсвязи увеличила перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования с 40 до 416 позиций. Таким образом, список опасных продуктов вырос на 376 новых наименований.