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В Украине запретили еще 250 российских программ и видов оборудования

В Украине запретили еще 250 российских программ
В Украине запретили еще 250 российских программ

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины расширила перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного оборудования с 1770 до 2020 позиций. К нему прибавили 250 решений подсанкционных российских производителей, применяемых в телекоммуникациях, промышленности, инженерии и управлении производством.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госспецсвязи.

В обновленный список вошли программное обеспечение и оборудование Ижевского радиозавода IRZ, продукты компании "Топ системы", а также решения фирмы "Ракурс".

Среди продукции IRZ в список добавлены программное обеспечение для маршрутизаторов, системы агрегации каналов связи, централизованного мониторинга и управления оборудованием, а также решения для сбора данных, настройки и диагностики модемов.

Запрет также охватил промышленное коммуникационное оборудование, в частности:

  • 3G-, 4G- и LTE-маршрутизаторы;
  • GSM-, GPRS- и LTE-модемы;
  • IoT-коммуникаторы и радиомодемы;
  • базовые станции и ретрансляторы;
  • системы подвижной радиосвязи;
  • навигационные приемники;
  • коммутаторы, адаптеры и преобразователи интерфейсов.

Отдельно в список внесли программные продукты линейки T-Flex компании "Топ системы". Речь идет о системах проектирования, управления жизненным циклом продукции, производственного планирования, складской логистики, технического обслуживания и электронного документооборота.

Напомним, в июне Госспецсвязи увеличила перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования с 40 до 416 позиций. Таким образом, список опасных продуктов вырос на 376 новых наименований.

Автор:
Татьяна Гойденко

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