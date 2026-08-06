В Украине запретили еще 250 российских программ и видов оборудования

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины расширила перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного оборудования с 1770 до 2020 позиций. К нему прибавили 250 решений подсанкционных российских производителей, применяемых в телекоммуникациях, промышленности, инженерии и управлении производством.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госспецсвязи.

В обновленный список вошли программное обеспечение и оборудование Ижевского радиозавода IRZ, продукты компании "Топ системы", а также решения фирмы "Ракурс".

Среди продукции IRZ в список добавлены программное обеспечение для маршрутизаторов, системы агрегации каналов связи, централизованного мониторинга и управления оборудованием, а также решения для сбора данных, настройки и диагностики модемов.

Запрет также охватил промышленное коммуникационное оборудование, в частности:

3G-, 4G- и LTE-маршрутизаторы;

GSM-, GPRS- и LTE-модемы;

IoT-коммуникаторы и радиомодемы;

базовые станции и ретрансляторы;

системы подвижной радиосвязи;

навигационные приемники;

коммутаторы, адаптеры и преобразователи интерфейсов.

Отдельно в список внесли программные продукты линейки T-Flex компании "Топ системы". Речь идет о системах проектирования, управления жизненным циклом продукции, производственного планирования, складской логистики, технического обслуживания и электронного документооборота.

Напомним, в июне Госспецсвязи увеличила перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования с 40 до 416 позиций. Таким образом, список опасных продуктов вырос на 376 новых наименований.