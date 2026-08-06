Американская компания инвестирует в порты Одесской области: подписан стратегический меморандум

Агентство регионального развития Одесской области подписало меморандум о партнерстве, сотрудничестве и координации деятельности с американской инжиниринговой компанией Agrico Sales.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Главной целью партнерства станет развитие портовой, логистической и зерноперевалочной инфраструктуры региона. Для этого предполагается привлекать международную экспертизу и новые финансовые инструменты.

По оценке Агентства, сотрудничество открывает новые возможности модернизации портовых мощностей Одесщины, роста экспортного потенциала и привлечения передовых американских технологий и прямых инвестиций в стратегические проекты восстановления.

В рамках меморандума стороны согласовали комплексный план действий по привлечению финансирования и работе с инвесторами.

В частности, сотрудничество предполагает:

международное продвижение инвестиционного потенциала Одесской области;

организацию B2B-встреч с потенциальными американскими инвесторами;

подготовку инвестиционных проектов по международным стандартам;

привлечение независимых международных экспертов к оценке проектов.

Отдельное внимание партнеры уделят развитию морской логистики и экспортных мощностей, а также поиску финансовых ресурсов через международные финансовые учреждения, экспортно-кредитные агентства и правительственные учреждения США.

Напомним, ГП "Администрация морских портов Украины" предусмотрело на 2026 год более 100 млн грн на меры по защите портовой инфраструктуры. В то же время, ключевым фактором эффективности остается координация действий между государством, военными подразделениями и бизнесом.