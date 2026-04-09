Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АМПУ спрямувала понад 100 млн грн на захист портів від БпЛА

ДП "Адміністрація морських портів України" передбачило на 2026 рік понад 100 млн грн на заходи із захисту портової інфраструктури. Водночас ключовим фактором ефективності залишається координація дій між державою, військовими підрозділами та бізнесом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМПУ.

Як зазначив керівник АМПУ Микола Кравчук, результат визначає не лише обсяг фінансування, а передусім злагоджена щоденна робота всіх учасників процесу.

Саме тому відомство разом із бізнесом продовжує впроваджувати рішення, спрямовані на посилення спільного захисту.

За його словами, наразі фіксується позитивна динаміка: укріплено систему захисту, підрозділи працюють на постійній основі, а ефективність відбиття атак зростає.

Взаємодію між портовою галуззю та силами оборони також відзначили під час нагородження керівників портів і представників бізнесу.

В АМПУ наголошують, що співпраця з військовими підрозділами, які безпосередньо працюють у портах, залишається ефективною та надалі посилюватиметься.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня російська армія атакувала порт "Південний" в Одеській області внаслідок чого пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко