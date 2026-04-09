АМПУ спрямувала понад 100 млн грн на захист портів від БпЛА

ДП "Адміністрація морських портів України" передбачило на 2026 рік понад 100 млн грн на заходи із захисту портової інфраструктури. Водночас ключовим фактором ефективності залишається координація дій між державою, військовими підрозділами та бізнесом.

Як зазначив керівник АМПУ Микола Кравчук, результат визначає не лише обсяг фінансування, а передусім злагоджена щоденна робота всіх учасників процесу.

Саме тому відомство разом із бізнесом продовжує впроваджувати рішення, спрямовані на посилення спільного захисту.

За його словами, наразі фіксується позитивна динаміка: укріплено систему захисту, підрозділи працюють на постійній основі, а ефективність відбиття атак зростає.

Взаємодію між портовою галуззю та силами оборони також відзначили під час нагородження керівників портів і представників бізнесу.

В АМПУ наголошують, що співпраця з військовими підрозділами, які безпосередньо працюють у портах, залишається ефективною та надалі посилюватиметься.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня російська армія атакувала порт "Південний" в Одеській області внаслідок чого пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури.