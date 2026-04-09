АМПУ направила более 100 млн грн для защиты портов от БпЛА

ГП "Администрация морских портов Украины" предусмотрело на 2026 год более 100 млн грн на меры по защите портовой инфраструктуры. В то же время, ключевым фактором эффективности остается координация действий между государством, военными подразделениями и бизнесом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМПУ.

Как отметил руководитель АМПУ Николай Кравчук, результат определяет не только объем финансирования, но, прежде всего, слаженная ежедневная работа всех участников процесса.

Именно поэтому ведомство вместе с бизнесом продолжает внедрять решения, направленные на усиление совместной защиты.

По его словам, сейчас фиксируется положительная динамика: укреплена система защиты, подразделения работают на постоянной основе, а эффективность отражения атак растет.

Взаимодействие между портовой отраслью и силами обороны также было отмечено во время награждения руководителей портов и представителей бизнеса.

В АМПУ отмечают, что сотрудничество с военными подразделениями, непосредственно работающими в портах, остается эффективным и в дальнейшем будет усиливаться.

Напомним, в ночь на 28 января российская армия атаковала порт "Южный" в Одесской области в результате чего повреждены объекты производственной и железнодорожной инфраструктуры.