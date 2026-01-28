Запланована подія 2

Российская армия атаковала порт "Южный" (ФОТО)

атака на порт Южный
В результате вражеской атаки на порт "Южный" повреждены объекты производственной и железнодорожной инфраструктуры / АМПУ

В ночь на 28 января российская армия атаковала порт "Южный" в Одесской области, вследствие чего повреждены объекты производственной и железнодорожной инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"Враг продолжает атаковать портовую инфраструктуру Украины. Ночью Россия совершила очередную атаку на порт "Южный". В результате удара зафиксировано повреждение объектов производственной и железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Фото 2 — Российская армия атаковала порт "Южный" (ФОТО)
Фото: АМПУ

Отмечается, что в результате атаки возник пожар, оперативно ликвидируемый силами предприятия.

В АМПУ сообщают, что пострадавших нет, а порт работает в штатном режиме.

Также армия РФ атаковала Одессу. Три человека пострадали — с обломочным ранением госпитализировали 21-летнего мужчину, двоим мужчинам оказали помощь на месте. Повреждены жилые дома и религиозные постройки, отметил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в Одессе беспилотник попал в территорию православного монастыря, где возник пожар.

Напомним, 15 января российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Черноморск. Баллистической ракетой был атакован причал Черноморского порта, где на момент удара находилось гражданское судно под флагом Мальты.

Автор:
Светлана Манько