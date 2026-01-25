ЕС выделил Украине 50 млн евро на восстановление портов после атак РФ

Европейская Комиссия предоставила Украине 50 млн. евро на восстановление критически важной портовой инфраструктуры после российских атак. В ходе встречи в Измаиле стороны также согласовали подходы к развитию альтернативных логистических маршрутов на случай нарушения движения в черноморских портах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба, представитель Генерального директората Европейской Комиссии по мобильности и транспорту (DG MOVE) Алан Барон, а также представители Администрации морских портов Украины, ГП "Измаильского морского торгового порта", "Укрзализныци" и Украинского Дунайского пароход.

Ключевой целью встречи стало согласование подходов к координации помощи, которую Европейская Комиссия может предоставить Украине в условиях военных вызовов.

50 млн евро на восстановление

В ходе встречи было представлено текущее состояние использования финансовой поддержки ЕС в размере 50 млн. евро, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры после атак России.

"Мы благодарны нашим европейским партнерам за готовность рассмотреть неотложные потребности, которые мы сегодня передали от всего морехозяйственного комплекса Одесского региона. Эта поддержка критически важна для обеспечения стабильной логистики Украины уже сейчас", — отметил Андрей Кашуба.

Представители АМПУ проинформировали участников об общей ситуации в Дунайском регионе и черноморских портах в начале 2026 года, в частности о доступе к пропускной способности маршрутов, состоянии портовой инфраструктуры, последствиях повреждений и энергетических ограничений.

Отдельное внимание было уделено определению ключевых инфраструктурных "узких мест", в частности, дноуглублению Дуная, обновленным мощностям и планам работ.

Альтернативные маршруты

Барон представил подход ЕС к развитию альтернативных маршрутов в случае нарушения движения в черноморских портах или уменьшения пропускной способности в направлении Одесса—Дунай, а также возможности дальнейшей координации с украинской стороной.

"Готовы продолжить работу над усилением альтернативных логистических маршрутов с участием наших европейских партнеров, в том числе Румынии и Молдовы", - добавил Кашуба.

Украина находится в постоянном и тесном контакте с Европейской Комиссией по решению логистических сложностей, вызванных войной. Уже разработан ряд практических решений, которые позволят усилить устойчивость Дунайского логистического маршрута и обеспечить непрерывность транспортного сообщения с ЕС.

Добавим, Дунайская комиссия одобрила предложение Украины о запуске Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ на Нижнем Дунае, для документирования препятствий свободному судоходству.