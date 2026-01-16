Концессия терминалов порта Черноморск: ожидается $1 млрд поступлений в бюджет

В Украине проходит конкурс по отбору инвестора для концессии первого и контейнерного терминалов морского порта Черноморск. Проект является крупнейшим инвестиционным проектом в портовой отрасли за всю историю Украины и первым примером государственно-частного партнерства в морских портах, реализуемого во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Объектом концессии являются имущественные комплексы Универсального и Зернового морских терминалов государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск". В них входит существующее недвижимое и движимое имущество, находящееся на балансе ГП "МТП "Черноморск", а также имущество и причалы морских Украины".

Кроме того, к объекту концессии будет принадлежать имущество, созданное или построенное концессионером в процессе исполнения договора.

Срок концессии составит 40 лет. При этом государство сохраняет право собственности на портовую инфраструктуру.

Ключевые параметры проекта предполагают привлечение около 1 млрд долларов США дополнительных поступлений в бюджеты разных уровней, сохранение более 1 000 рабочих мест, а также существенное наращивание грузооборота. Уже в первые три года реализации проекта планируется обработка до 250 тыс. TEU и до 3 млн. тонн грузов ежегодно.

Конкурс проводится по процедуре конкурентного диалога с привлечением международных финансовых институтов – Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC), что должно обеспечить прозрачность процесса и соответствие международным стандартам.

Прием заявок на преквалификацию продлится до 4 марта 2025 года. Интерес к проекту уже проявили более 40 международных портовых операторов и инвесторов

Добавим, в сентябре в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создает конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.