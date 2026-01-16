Концесія терміналів порту Чорноморськ: очікується $1 млрд надходжень до бюджету

В Україні триває конкурс з відбору інвестора для концесії першого та контейнерного терміналів морського порту Чорноморськ. Проєкт є найбільшим інвестиційним проєктом у портовій галузі за всю історію України та першим прикладом державно-приватного партнерства в морських портах, який реалізується під час повномасштабної війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Об’єктом концесії є майнові комплекси Універсального та Зернового морських терміналів державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ". До них входить існуюче нерухоме й рухоме майно, що перебуває на балансі ДП "МТП "Чорноморськ", а також майно й причали №1–6, які обліковуються на балансі державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Крім того, до об’єкта концесії належатиме майно, створене або збудоване концесіонером у процесі виконання договору.

Строк концесії становитиме 40 років. При цьому держава зберігає право власності на портову інфраструктуру.

Ключові параметри проєкту передбачають залучення близько 1 млрд доларів США додаткових надходжень до бюджетів різних рівнів, збереження понад 1 000 робочих місць, а також суттєве нарощування вантажообігу. Уже в перші три роки реалізації проєкту планується обробка до 250 тис. TEU та до 3 млн тонн вантажів щороку.

Конкурс проводиться за процедурою конкурентного діалогу із залученням міжнародних фінансових інституцій — Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародної фінансової корпорації (IFC), що має забезпечити прозорість процесу та відповідність міжнародним стандартам.

Прийом заявок на прекваліфікацію триватиме до 4 березня 2025 року. Зацікавленість у проєкті вже виявили понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів

Додамо, у вересні у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.