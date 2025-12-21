Порт "Чорноморськ" передають в концесію на 40 років: оголошено конкурс

Міністерство розвитку громад та територій України оголосило про проведення концесійного конкурсу (конкурентного діалогу) щодо Універсального та Зернового морських терміналів державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України

Об’єктом концесії є:

існуюче нерухоме та рухоме майно державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" у межах зазначених терміналів;

майно (нерухоме, рухоме та причали №1–6) державного підприємства "Адміністрація морських портів України" у межах терміналів;

майно, створене або придбане концесіонером під час реалізації концесійного договору.

Концесієдавцем визначено Міністерство розвитку громад та територій України. Строк концесії становитиме 40 років.

Детальна інформація про об’єкт, умови конкурсу та інші ключові аспекти проєкту доступна у презентаційних матеріалах на офіційному вебсайті Мінрегіону.

Для участі у попередньому відборі претендентів необхідно ознайомитися з інструкцією для претендентів, що є частиною конкурсної документації. Строк подання заявок становить 75 днів з дня публікації оголошення.

У складі конкурсної документації також наявні:

перелік заходів щодо моніторингу загроз національній безпеці України під час проведення конкурсу;

стратегія організації та проведення концесійного конкурсу (конкурентного діалогу).

Зацікавлені юридичні особи можуть звертатися до конкурсної комісії для отримання додаткових роз’яснень або уточнень щодо участі у попередньому відборі претендентів відповідно до інструкції для претендентів.

Додамо, у вересні у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.