Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,85

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Порт "Чорноморськ" передають в концесію на 40 років: оголошено конкурс

Чорноморськ
Порт "Чорноморськ" передають в концесію / Depositphotos

Міністерство розвитку громад та територій України оголосило про проведення концесійного конкурсу (конкурентного діалогу) щодо Універсального та Зернового морських терміналів державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України

Об’єктом концесії є:

  • існуюче нерухоме та рухоме майно державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" у межах зазначених терміналів;
  • майно (нерухоме, рухоме та причали №1–6) державного підприємства "Адміністрація морських портів України" у межах терміналів;
  • майно, створене або придбане концесіонером під час реалізації концесійного договору.

Концесієдавцем визначено Міністерство розвитку громад та територій України. Строк концесії становитиме 40 років.

Детальна інформація про об’єкт, умови конкурсу та інші ключові аспекти проєкту доступна у презентаційних матеріалах на офіційному вебсайті Мінрегіону.

Для участі у попередньому відборі претендентів необхідно ознайомитися з інструкцією для претендентів, що є частиною конкурсної документації. Строк подання заявок становить 75 днів з дня публікації оголошення.

У складі конкурсної документації також наявні:

  • перелік заходів щодо моніторингу загроз національній безпеці України під час проведення конкурсу;
  • стратегія організації та проведення концесійного конкурсу (конкурентного діалогу).

Зацікавлені юридичні особи можуть звертатися до конкурсної комісії для отримання додаткових роз’яснень або уточнень щодо участі у попередньому відборі претендентів відповідно до інструкції для претендентів.

Додамо, у вересні у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.

Автор:
Тетяна Гойденко