Модернізація порту "Чорноморськ": Україна запускає найбільший івестиційний проєкт

У порту Чорноморська розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

До проєкту увійшли Перший та Контейнерний термінали ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" із шістьма глибоководними причалами та всією інфраструктурою. Це стратегічні активи, які залишаються у власності держави.

Натомість інвестор, який має гроші та досвід, буде займатися їх модернізацією та управлінням згідно з довгостроковим і прозорим договором.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, це стало початком прозорої міжнародної процедури. У ній змагатимуться провідні світові компанії, а попереду — підготовка документації за участю IFC, ЄБРР та провідних консультантів, оголошення конкурсу та вибір інвестора.

Основні показники проєкту:

сотні мільйонів доларів інвестицій у модернізацію причалів та обладнання;

понад 1,1 мільярда доларів надходжень до державного та місцевих бюджетів протягом 40 років;

більше тисячі робочих місць із гарантіями для людей;

відновлення контейнерних перевезень до 250 тисяч TEU щороку вже за три роки, з перспективою повернення до довоєнного рівня у понад півмільйона.

"Для громади Чорноморська цей проєкт означає стабільність і нові можливості. Для всієї країни – розвиток контейнерних перевезень і зміцнення позицій України на світовій логістичній карті", – підкреслив Кулеба.

Фото: Олексій Кулеба/Телеграм

Він додав, що запуск публічно-приватного проєкту в Чорноморську стане моделлю для подальших ініціатив у портовій сфері

Проєкт вже зацікавив понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів, що забезпечить високу конкуренцію та найкращі умови для держави.

Про торговельний порт "Чорноморськ"

Морський порт "Чорноморськ" (до 2017 року — ДП "Іллічівський морський торгівельний порт") — один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області. Був заснований у 1958 році.

Він відіграє ключову роль у зовнішній торгівлі України, забезпечуючи перевалку різноманітних вантажів завдяки розвиненій причальній лінії, великим складським площам та залізничній станції "Чорноморськ-Порт". Порт здатний приймати різні види накатних вантажів, що робить його важливим транспортним вузлом для зв'язку України з багатьма країнами світу.

Нагадаємо, у морському торговельному порту “Чорноморськ” вперше від початку повномасштабної війни пришвартувалося контейнерне судно. Цей захід відбувся 16 липня 2025 року та став важливою віхою у відновленні регулярного контейнерного сполучення в умовах воєнного стану.