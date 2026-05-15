Японський виробник чипів очікує 48-кратне зростання прибутку через бум ШІ

Японська компанія Kioxia Holdings, один із лідерів ринку мікросхем пам'яті, прогнозує рекордний стрибок чистого прибутку у другому кварталі 2026 року. Компанія очікує, що він зросте у 48 разів порівняно з минулим роком — до 869 млрд єн (близько $5,6 млрд).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Nikkei.

Головна причина такого стрімкого росту величезний попит на накопичувачі великої місткості. Їх масово закуповують для дата-центрів та серверів, які забезпечують роботу штучного інтелекту. На тлі цих прогнозів акції Kioxia підскочили на 22%, а її ринкова капіталізація перевищила $155 млрд.

Вихід на біржу США та ринкові позиції

Kioxia, яка раніше була підрозділом Toshiba, наразі є другим у світі виробником пам’яті типу NAND flash після Samsung. Компанія планує вийти на американську фондову біржу, щоб залучити більше інвесторів та підвищити свою вартість.

Основні досягнення компанії:

Операційний прибуток: за прогнозом зросте у 29 разів — до $8,3 млрд.

Річні результати: фінансовий рік, що завершився у березні, став для компанії рекордним — чистий прибуток подвоївся.

Ринкова ситуація: ціни на пам'ять зростають, оскільки попит з боку розробників ШІ значно перевищує пропозицію.

У компанії зазначають, що період тривалого спаду в індустрії завершився, і тепер галузь переживає справжній розквіт завдяки генеративному ШІ.

Нагадаємо, TSMC очікує подвоєння світового ринку чипів до $1,5 трлн завдяки ШІ вже до 2030 року. Найбільший у світі виробник мікросхем суттєво покращив свій попередній прогноз, оскільки розвиток технологій штучного інтелекту потребує значно більше потужностей, ніж вважалося раніше.