Економіка без компаній: як змінюється логіка ринків і чому інвестори дедалі частіше дивляться на людей

Ще донедавна людина як самостійна економічна одиниця сприймалася радше як виняток. Але розвиток цифрових платформ і прямих каналів взаємодії з аудиторією призвів до того, що дохід, вплив і попит дедалі частіше концентруються навколо конкретних людей, а не компаній.

Йдеться вже не лише про популярність, а про здатність стабільно генерувати дохід. Разом із цим дедалі частіше з’являється поняття real-world assets (RWA) – підхід, за якого реальні активи переводять у цифровий формат для оцінки, токенізації та залучення інвестицій. Якщо раніше це стосувалося переважно нерухомості чи фінансових інструментів, то тепер увага поступово зміщується і до людського капіталу.

Як змінюється логіка формування доходу

У традиційній моделі компанія контролює весь ланцюг створення вартості, від продукту до клієнта і фінансового потоку. У цифровій економіці ця модель поступово змінюється. Людина може самостійно створювати попит, залучати аудиторію і генерувати дохід через різні платформи без необхідності будувати класичну компанію.

Особливо помітно це в сегментах, де ключову роль відіграє прямий контакт з аудиторією. Тут дохід залежить не стільки від масштабу компанії, скільки від довіри, експертизи і регулярної взаємодії. У результаті джерело доходу дедалі частіше починає сприйматися як окремий актив, який потенційно може бути інтегрований у моделі RWA.

Що стає новим активом

Із зміною логіки доходу змінюється і те, що ринок починає вважати активом. Якщо раніше основою оцінки була компанія, то сьогодні увага дедалі частіше зміщується до людини як джерела доходу. Попит на нові продукти нерідко формується ще до запуску за рахунок довіри та впливу конкретної людини.

За даними Edelman Trust Barometer, індивідуальні експерти в окремих категоріях уже викликають не меншу, а іноді й більшу довіру, ніж інституції. У результаті дедалі більше проєктів стартують без класичної інфраструктури, а ключовим фактором стає не масштаб, а передбачуваність і відтворюваність доходу.

Головне обмеження цієї моделі

Попри ці зміни, інфраструктура ринку залишається прив’язаною до старої логіки. Аудиторія, монетизація і фінансові потоки досі контролюються платформами, через що людина, навіть створюючи попит і генеруючи дохід, не має повного контролю над тим, як ця вартість масштабується і розподіляється.

Саме цей розрив між створенням цінності та можливістю управляти нею стає головним обмеженням нової моделі.

Як ринок намагається це вирішити

На цьому фоні з’являються рішення, які намагаються змінити саму логіку взаємодії між аудиторією, доходом і контролем. Одним із таких прикладів є Sl8 – продукт компанії Cassator Corp., заснованої підприємцем з України Дмитром Івановим.

На відміну від класичних платформ, де аудиторія, монетизація і фінансові потоки існують окремо, Sl8 об’єднує ці процеси в одному середовищі. Людина тут не просто створює контент, а безпосередньо формує попит і отримує з нього дохід, не втрачаючи контроль на кожному етапі. Саме в цьому підході модель працює за логікою RWA, коли здатність людини створювати попит і генерувати дохід починає сприйматися як окремий актив. Фактично йдеться про платформу токенізації людей, де економічна цінність прив’язується не до сервісу, а до конкретної людини та її аудиторії.

Поки що складно сказати, яка модель закріпиться остаточно, але напрям уже зрозумілий: економіка поступово зміщується від компаній до людей як центрів створення вартості.