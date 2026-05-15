17 гектарів розвитку: під Франківськом запустять індустріальний парк для інвесторів

Івано-Франківська міська рада погодила концепцію індустріального парку “Франко парк”, який планують створити в селі Микитинці на площі 17 га. Проєкт передбачає залучення інвестицій, розвиток виробництва та створення сотень нових робочих місць у громаді.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Про "Франко парк"

Очікується, що до 2028 року парк вийде приблизно на 30% своєї потужності, що дозволить створити близько 200 робочих місць. Загалом у межах проєкту передбачено до 700 нових робочих місць.

Індустріальний парк має забезпечити відновлення та розвиток території колишнього Івано-Франківського домобудівного комбінату. На його базі планують розміщення нових виробництв і розвиток різних напрямів бізнесу.

Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок ініціатора створення — ТОВ "Грей тех", а також державних коштів і приватних інвестицій.

Серед очікуваних результатів реалізації проєкту:

створення нових виробничих потужностей у регіоні;

залучення інвестицій і нових видів бізнесу;

підвищення автономності місцевого виробництва;

збільшення експорту продукції регіону;

створення нових робочих місць і зниження рівня безробіття;

зростання купівельної спроможності населення;

розвиток малого та середнього бізнесу;

збільшення надходжень до місцевого бюджету;

розвиток інженерно-транспортної інфраструктури.

У міськраді зазначають, що індустріальний парк є стратегічним проєктом для економічного розвитку громади, залучення інвестицій і посилення фінансової стійкості регіону.

Нагадаємо, в Україні нині діє понад 30 індустріальних парків, де вже збудована або будується інфраструктура та промислові підприємства. Станом на кінець минулого року в індустріальних парках було збудовано або будувалося 37 заводів, тоді як роком раніше — 25.