17 гектарів розвитку: під Франківськом запустять індустріальний парк для інвесторів
Івано-Франківська міська рада погодила концепцію індустріального парку “Франко парк”, який планують створити в селі Микитинці на площі 17 га. Проєкт передбачає залучення інвестицій, розвиток виробництва та створення сотень нових робочих місць у громаді.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.
Про "Франко парк"
Очікується, що до 2028 року парк вийде приблизно на 30% своєї потужності, що дозволить створити близько 200 робочих місць. Загалом у межах проєкту передбачено до 700 нових робочих місць.
Індустріальний парк має забезпечити відновлення та розвиток території колишнього Івано-Франківського домобудівного комбінату. На його базі планують розміщення нових виробництв і розвиток різних напрямів бізнесу.
Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок ініціатора створення — ТОВ "Грей тех", а також державних коштів і приватних інвестицій.
Серед очікуваних результатів реалізації проєкту:
- створення нових виробничих потужностей у регіоні;
- залучення інвестицій і нових видів бізнесу;
- підвищення автономності місцевого виробництва;
- збільшення експорту продукції регіону;
- створення нових робочих місць і зниження рівня безробіття;
- зростання купівельної спроможності населення;
- розвиток малого та середнього бізнесу;
- збільшення надходжень до місцевого бюджету;
- розвиток інженерно-транспортної інфраструктури.
У міськраді зазначають, що індустріальний парк є стратегічним проєктом для економічного розвитку громади, залучення інвестицій і посилення фінансової стійкості регіону.
Нагадаємо, в Україні нині діє понад 30 індустріальних парків, де вже збудована або будується інфраструктура та промислові підприємства. Станом на кінець минулого року в індустріальних парках було збудовано або будувалося 37 заводів, тоді як роком раніше — 25.