17 гектарів розвитку: під Франківськом запустять індустріальний парк для інвесторів

Як індустріальний парк змінить економіку Івано-Франківська / Pixabay

Івано-Франківська міська рада погодила концепцію індустріального парку “Франко парк”, який планують створити в селі Микитинці на площі 17 га. Проєкт передбачає залучення інвестицій, розвиток виробництва та створення сотень нових робочих місць у громаді.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Про "Франко парк"

Очікується, що до 2028 року парк вийде приблизно на 30% своєї потужності, що дозволить створити близько 200 робочих місць. Загалом у межах проєкту передбачено до 700 нових робочих місць.

Індустріальний парк має забезпечити відновлення та розвиток території колишнього Івано-Франківського домобудівного комбінату. На його базі планують розміщення нових виробництв і розвиток різних напрямів бізнесу.

Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок ініціатора створення — ТОВ "Грей тех", а також державних коштів і приватних інвестицій.

Серед очікуваних результатів реалізації проєкту:

  • створення нових виробничих потужностей у регіоні; 
  •  залучення інвестицій і нових видів бізнесу; 
  •  підвищення автономності місцевого виробництва; 
  •  збільшення експорту продукції регіону;
  •  створення нових робочих місць і зниження рівня безробіття; 
  •  зростання купівельної спроможності населення; 
  •  розвиток малого та середнього бізнесу;
  •  збільшення надходжень до місцевого бюджету; 
  •  розвиток інженерно-транспортної інфраструктури.

У міськраді зазначають, що індустріальний парк є стратегічним проєктом для економічного розвитку громади, залучення інвестицій і посилення фінансової стійкості регіону.

Нагадаємо, в Україні нині діє понад 30 індустріальних парків, де вже збудована або будується інфраструктура та промислові підприємства. Станом на кінець минулого року в індустріальних парках було збудовано або будувалося 37 заводів, тоді як роком раніше — 25.

Автор:
Ольга Опенько